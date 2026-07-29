Mikel Arteta deja una contundente confesión sobre Piero Hincapié tras el Mundial 2026: “Está desesperado…”

Piero Hincapié ya se integró a trabajar con Arsenal y ahora Arteta da una confesión sobre el ecuatoriano.

Piero Hincapié no tuvo el mejor Mundial 2026 con la Selección de Ecuador, pero el futbolista ecuatoriano sí venía de una gran temporada con Arsenal en la Premier League. Ahora el ecuatoriano ya regresó a los trabajos y Arteta confesó cómo lo ve.

El entrenador español hizo historia con los ‘Gunners’ después de ser campeón de la Premier League. Ahora confesó que la mayoría de sus jugadores ya están pensando en regresar a trabajar en esta pretemporada con otra ambición tras ese gran título:

“Cuando hablo con Kai Havertz, está desesperado por volver, Viktor Gyökeres y Piero Hincapié igual, el resto igual. Eso es mucho más poderoso que el programa. Queremos adaptarnos al contexto, que es diferente”, comentó el entrenador ‘Gunner’.

Hincapié es uno de los mejores jugadores del mundo en su posición y aunque no tuvo la mejor Copa del Mundo, el ecuatoriano puede volver a demostrarlo en Arsenal. En esta ocasión, incluso, el central ya fue comprado por los del Norte de Londres, tras un primer año a préstamo.

Hincapié se fue expulsado en el Mundial 2026. (Foto: GettyImages)

Piero tuvo un Mundial también donde se lo vio algo cansado, puesto que, tuvo una exigente temporada con los ‘Gunners’ donde acabó lesionado en la final de la Champions League. Todo ese contexto, acabó afectando a lo que fue su rendimiento en la Copa del Mundo.

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¿Hasta cuándo tiene contrato Piero Hincapié con Arsenal?

Piero Hincapié firmó con Arsenal un nuevo contrato por los siguientes 5 años, por lo cual, el central tiene un acuerdo hasta 2031. Aunque se especuló con una salida, lo más probable es que el futbolista tricolor defienda estos colores por un año más.

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