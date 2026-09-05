Marcelo Gallardo no llegará solo a la Selección de Ecuador, y ahora se revela el número de colaboradores con el que trabajaría en 'La Tri'.

Marcelo Gallardo ya está listo para ser el nuevo entrenador de la Selección de Ecuador y ahora dan varios detalles de lo que será su contrato con ‘La Tri’. El DT no llega solo o con un cuerpo técnico muy pequeño, sino todo lo contrario para su trabajo.

Según reveló Marcelo Bee Sellares, el ‘Muñeco’ Gallardo llegará a la Selección de Ecuador con un cuerpo técnico de hasta 10 colaboradores. Por lo cual, será un amplio grupo de trabajo para ‘La Tri’. No obstante, hay varios detalles respecto a esto que no han quedado claros.

¿El cuerpo técnico también cobrará un sueldo?

No se ha revelado si los 3.5 millones que cobra Marcelo Gallardo serán repartidos con su cuerpo técnico y ahí bajaría el sueldo del DT. Sin embargo, si se decide pagar aparte a los colabores de Gallardo, el cuerpo técnico de ‘La Tri’ podría pasar a cobrar más de 3.5 millones.

Marcelo Gallardo llegaría con 10 colaboradores a Ecuador. (Foto: GettyImages)

Se espera que en los siguientes días, la Federación Ecuatoriana de Fútbol confirme el grupo de trabajo de Marcelo Gallardo. Todo parece indicar que ahora mismo la Selección de Ecuador se encamina a contratar al cuerpo técnico más caro de su historia.

El contrato de Marcelo Gallardo con la Selección de Ecuador

Marcelo Gallardo firmará con la Selección de Ecuador un contrato por los próximos 4 años. El entrenador tiene como objetivo principal la Copa América y también el Mundial de 2030. No han trascendido valores para una posible rescisión de contrato.

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