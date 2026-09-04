Marcelo Gallardo es nuevo entrenador de la Selección de Ecuador ¿cuánto cobrará?

La Selección de Ecuador llegó a un acuerdo con Marcelo Gallardo y el entrenador argentino está cerca de llegar al país.

La Selección de Ecuador tiene ya a su nuevo entrenador, parecía que se caía el acuerdo pero Marcelo Gallardo está listo para viajar y firmar su contrato con el combinado nacional según dio a conocer Germán García Grova.

Hubo varias negociaciones para arreglar no solo el tema económico, que finalmente cerrará en 3.5 millones de dólares al año, si no también temas deportivos y logísticos.

Marcelo Gallardo firmará contrato con la Selección de Ecuador por todo el proceso de Eliminatorias al Mundial 2030, es decir por los siguientes cuatro años con extensión automática si la Tri se mete a la Copa del Mundo, su debut será en la fecha FIFA de septiembre.

Solo resta definir quiénes serán parte de su cuerpo técnico, con la duda si tendrá al mismo staff que tuvo en River Plate o si finalmente llevará menos miembros a este nuevo reto en la Selección de Ecuador.

La Selección de Ecuador finaliza así la búsqueda de entrenador luego de la salida de Sebastián Beccacece, dejando de lado nombres como Luis Zubeldía, Roberto Martínez entre otros.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

Ecuador volverá a tener actividad en la fecha FIFA de septiembre y octubre, y sus rivales serían Corea del Sur y Japón. Antes del Mundial se hablaba de un enfrentamiento contra una potencia UEFA.

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Gallardo reemplazará a Sebastián Beccacece. Foto: Getty.

En resumen