El histórico de Ecuador que se podría sumar al cuerpo técnico de Marcelo Gallardo

La Selección de Ecuador contratará a Marcelo Gallardo como su nuevo entrenador y podría integrar a un histórico de la 'Tri' como asistente.

La Selección de Ecuador llegó a un acuerdo con Marcelo Gallardo para que sea su nuevo entrenador, y ahora entre los detalles que van trascendiendo se conoce la llegada de un histórico de la ‘Tri’ como parte de su cuerpo técnico.

Según contaron los medios en su momento, Segundo Castillo sería parte del cuerpo técnico de la Selección de Ecuador independientemente de quién sea su nuevo DT.

Con la llegada de Marcelo Gallardo se entendería que Castillo sería parte del staff del DT argentino salvo que el ex River Plate se haya opuesto explícitamente. Castillo está libre tras haber salido de Barcelona, dónde era DT, así mismo fue jugador de la Selección durante casi diez años.

Uno de los temas pendientes que demoraron las negociaciones entre Gallardo y la FEF era la conformación de su cuerpo técnico, sumado a la injerencia que le permitirían tener en las juveniles de Ecuador.

En el tema económico, serán cerca de 4 millones de dólares al año lo que cobrará Gallardo, sumado a otros costos más de sus colaboradores. FEF le dio el ok para que resida en Argentina.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

Ecuador volverá a tener actividad en la fecha FIFA de septiembre y octubre, y sus rivales serían Corea del Sur y Japón. Antes del Mundial se hablaba de un enfrentamiento contra una potencia UEFA.

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