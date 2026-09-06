Revelan el nuevo torneo oficial que se jugará en Ecuador

La LigaPro y FEF trabajan en conjunto y se viene la creación de un nuevo torneo para el 2027 con los grandes del fútbol de Ecuador.

El fútbol ecuatoriano podría tener una nueva competencia en su calendario. LigaPro y la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) analizan la creación de un torneo que reuniría a varios de los clubes más importantes del país y que podría convertirse en una alternativa adicional para generar ingresos.

La propuesta sería una Copa de la Liga, una competencia que todavía se encuentra en una etapa inicial. Miguel Ángel Loor confirmó conversaciones sobre el torneo, confirmando rumores pasados.

La idea contemplaba que clubes como El Nacional y Deportivo Quito puedan participar pese a encontrarse en Serie B y Segunda Categoría, respectivamente, sin embargo este domingo Miguel Ángel Loor habló de la posibilidad que sean solo de Serie A.

Entre los equipos que aparecen en la propuesta están Liga de Quito, Barcelona SC, Emelec, Independiente del Valle, Deportivo Cuenca, Delfín, Aucas, Olmedo, El Nacional y Deportivo Quito. La intención sería reunir a instituciones con gran peso histórico y popular para darle atractivo comercial a la competencia.

Todavía existen varios aspectos por definir antes de que el proyecto pueda convertirse en realidad. LigaPro y FEF deberán analizar el formato, el calendario y la comercialización del torneo, especialmente porque los clubes ya afrontan LigaPro, Copa Ecuador y, en algunos casos, Libertadores o Sudamericana.

¿Qué equipos participarían en la Copa de la Liga?

La Copa de la Liga incluiría a Liga de Quito, Barcelona, Emelec, El Nacional, Deportivo Cuenca, Independiente del Valle, Delfín SC, Aucas, Olmedo, Deportivo Quito y El Nacional.

Publicidad

Los torneos del fútbol ecuatoriano – Foto: Diseño Fútbol.

En resumen