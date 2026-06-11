El histórico Damián Manso tendría nuevo equipo en LigaPro

El volante argentino Damián Manso estaría cerca de sumarse a uno de los campeones de LigaPro para el segundo semestre.

El segundo semestre de la LigaPro podría tener de regreso al histórico Damián Manso en uno de los grandes del país. Sorpresivamente, se alejará de Liga de Quito para tomar un cargo en otro club.

Según medios azuayos, Damián Manso será el nuevo director deportivo del Deportivo Cuenca. El ‘Piojo’ reemplazará a Luis Miguel Escalada tras su salida a Emelec.

Damián Manso estaba alejado de las canchas desde hace varios años, continuando con formación en otros ámbitos. Como jugador, Damián Manso también vistió la camiseta del Deportivo Cuenca en el 2013.

Su último club como profesional fue en el 2018 en el J.J Urquiza de Argentina, este sería su primer cargo en temas administrativos en un equipo. Manso será el encargado de buscar nuevos refuerzos.

Los títulos que ganó Damián Manso con Liga de Quito

Damián Manso fue clave para Liga de Quito en la obtención de la Copa Libertadores 2008 y el campeonato ecuatoriano 2007. En México fue campeón con el Pachuca.

Damián Manso jugó el Mundial de Clubes con Liga de Quito.

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En resumen