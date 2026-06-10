FC Barcelona pondría 60 millones por dos ecuatorianos luego del Mundial

El FC Barcelona sería el siguiente gigante de Europa en fijarse en jugadores de la Selección de Ecuador y ya alistan oferta histórica.

Al igual que el Arsenal, Chelsea, AC Milan entre otros, ahora el FC Barcelona sería el siguiente gigante de Europa en fichar a un ecuatoriano. El campeón español alista oferta histórica por dos jugadores de la Selección de Ecuador luego del Mundial 2026.

FC Barcelona alista 60 millones de euros para el fichaje de dos ecuatorianos: el defensor ecuatoriano Piero Hincapié y el delantero Juan Riquelme Angulo. Uno llegaría al primer equipo, el otro a la división juvenil por un tiempo.

Medios españoles hicieron eco de que el FC Barcelona pagaría los 55 millones de euros que el Arsenal pediría por Piero Hincapié luego de la compra definitiva al final de temporada.

Por su parte, Juan Riquelme Angulo lleva semanas siendo del interés de la dirección deportiva de la cantera del FC Barcelona. Independiente del Valle pediría cerca de 5 millones de euros.

Piero Hincapié está ya en Estados Unidos para la disputa del Mundial 2026, mientras que Riquelme Angulo también fue parte del proceso como sparring, aunque no viajó.

El nuevo contrato de Piero Hincapié con Arsenal

Se espera que Hincapié firme con Arsenal un contrato por las siguientes 4 a 5 temporadas. Además, el ecuatoriano daría un salto en su carrera y pasaría a ganar más de 5 millones de salario por temporada.