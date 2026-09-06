Sorpresa: Damián Manso tiene nuevo club en el fútbol ecuatoriano

Damián Manso tendrá su primera experiencia como entrenador en el fútbol ecuatoriano, el ex Liga de Quito llega a la Selección.

Venía formándose como entrenador desde hace años y ahora el histórico Damián Manso tendrá su primera oportunidad como DT. El ex Liga de Quito encontró nuevo equipo en el fútbol ecuatoriano.

Damián Manso es nuevo entrenador de la Selección de Ecuador de fútbol sala, según cuenta Federación Postera. El ex volante argentino firmaría un contrato por una temporada.

El ‘Piojo’ no irá solo, uno de sus acompañantes en el cuerpo técnico será Diego Calderón, uno de sus compañeros en el Liga de Quito que ganó varios títulos internacionales.

Damián Manso no ha estado alejado del fútbol y hasta hace unas temporadas era director deportivo del Deportivo Cuenca, antes de la llegada de Luis Miguel Escalada.

Manso ha sido parte de cuerpos técnicos de Liga de Quito, así como parte de estructuras juveniles en Argentina, de Chacaritas Juniors, antes de tomar finalmente este cargo.

Los títulos que ganó Damián Manso con Liga de Quito

Damián Manso fue clave para Liga de Quito en la obtención de la Copa Libertadores 2008 y el campeonato ecuatoriano 2007. En México fue campeón con el Pachuca.

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Damián Manso – Deportivo Cuenca.

En resumen