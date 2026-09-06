Jordy Caicedo sigue marcando goles y ya tiene una nueva oferta para el 2027

El delantero ecuatoriano Jordy Caicedo es una de las figuras de Huracán y ya tendría una nueva alternativa para el 2027.

Repitiendo un segundo semestre goleador, Jordy Caicedo es una vez más una de las figuras de Huracán en la liga de Argentina. Se acaba el año y revelan que el delantero ecuatoriano ya tiene una firme opción para el 2027.

Huracán ya negocia la renovación de Jordy Caicedo y alistan el 1.1 millón de dólares para comprarlo al Atlas. Con esto deberán también negociar una mejora de contrato con Caicedo.

Atlas no lo tendría en planes y están abiertos a que Huracán lo compre finalmente, actualmente Jordy Caicedo tiene una cotización mayor por lo que podrían venderlo más caro luego.

Jordy Caicedo lleva 12 goles en 26 partidos este año, siendo su mejor temporada desde que anotó 22 goles en el CSKA Sofía de Bulgaria hace cinco años.

A nivel Selección de Ecuador se perfila para ser un fijo nuevamente bajo el mando de Marcelo Gallardo, así como lo fue con Sebastián Beccacece. En Argentina está por cumplir su décima temporada en el exterior.

Los números de Jordy Caicedo en Ecuador

Jordy Caicedo en esta Copa del Mundo apenas jugó un total de 16 minutos entre todas las competencias, repartidos en 3 partidos. Beccacece casi no contó con él y apenas le dio minutos en un momento donde se necesitaba goles para ‘La Tri’ en la Copa del Mundo.

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Jordy Caicedo – Huracán. Foto: Getty.

En resumen