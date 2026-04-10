El insólito nuevo precio de Kendry Páez tras pocos meses en River Plate

Kendry Páez llegó a River Plate con mucha expectativa, sin embargo tan solo pocos meses después y bajo el mando de dos entrenadores, ha perdido espacio. El presente irregular del volante ecuatoriano se ve reflejado también en su nuevo valor de mercado.

Según el portal especializado TransferMrkt, Kendry Páez tiene una cotización de 9 millones de euros. Esta cifra muestra una disminución de lo que valía apenas hace pocos meses en Racing de Francia.

El valor en general también es la mitad de lo que el Chelsea pagó en su momento a Independiente del Valle. El traspaso fue hecho por cerca de 20 millones de euros apenas hace dos temporadas.

Kendry Páez encadena tres partidos sin jugar y aunque ‘Chacho’ Coudet declaró que no pasa nada extra deportivo con el ecuatoriano, preocupa a la Selección de Ecuador su falta de minutos.

El tiempo de juego de Kendry Páez es una variante a tomar en cuenta para River y su préstamo. Si el futbolista no llega al mercado de junio con el 50% de los partidos disputados, Chelsea podría repescarlo de regreso a Inglaterra para cederlo nuevamente.

Los números de Kendry Páez en River

Desde su llegada al Millonario, el volante ofensivo de 18 años lleva disputados un total de cinco partidos, en los que no marcó goles ni aportó asistencias. Además no recibió tarjetas amarillas ni fue expulsado en los 204 minutos que estuvo en cancha.

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Kendry Páez – Racing.

En resumen