PSG va por otro seleccionado ecuatoriano

Si hay un fichaje que ha sido un acierto para el PSG en las últimas temporadas, ese es William Pacho. El defensor ecuatoriano dejó una gran impresión y ahora los campeones de Europa irían por otro ecuatoriano.

El medio francés L’ Equipo señala que el PSG quiere el fichaje de Juan Riquelme Angulo para la siguiente temporada. El delantero de Independiente del Valle tendría el ok de Luis Enrique para la contratación.

Es el segundo gigante de Europa que quiere el fichaje de Juan Riquelme Angulo, el jueves trascendió desde Inglaterra que el Manchester United lo quiere. El jugador tiene 17 años por lo que en caso de ser vendido, tendrá que esperar hasta el 2027 para irse.

Su precio de salida ronda los 3 millones de dólares, aunque claro el PSG está en mejores condiciones de pagar esta cifra que los ‘red devils’. Ambos clubes han fichajdo juveniles a menor precio en las últimas temporadas.

Este año, Juan Angulo lleva 5 partidos jugados con el primer equipo y ya ha anotado un gol. A nivel selección también es parte de la ‘Tri’ juvenil en categorías sub 15 y sub 17.

Los otros ecuatorianos que han sido seguidos por el Manchester United

El Manchester United ha sondeado los fichajes de Moisés Caicedo y Ederson Castillo, el primero eligió al Brighton y el segundo podría ser vendido. Además claro, el fichaje de Antonio Valencia, leyenda del club.

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Juan Riquelme Angulo – Independiente del Valle.

En resumen