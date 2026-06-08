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Selección Ecuador

Este sería el once de la Selección de Ecuador para el debut en el Mundial 2026

Beccacece ya tendría listo el once para el debut mundialista, después de los dos amistosos que jugó contra Arabia Saudita y Costa de Marfil.

Este sería el once de Ecuador para jugar en el Mundial 2026
© Imago/ Edit BVEste sería el once de Ecuador para jugar en el Mundial 2026

La Selección de Ecuador ya no tendrá más amistosos y solo le quedará los partidos oficiales del Mundial, los que son por los puntos. En estos amistosos, Beccacece probó a 24 de los 26 convocados, solo no jugaron William Pacho y Enner Valencia. Por lo cual, ya estaría listo el once.

El once de Ecuador para el Mundial 2026

La Selección de Ecuador ya tiene listo su once para jugar en la Copa del Mundo y sería el siguiente:

  • Galíndez
  • Alan Franco
  • William Pacho
  • Joel Ordóñez
  • Piero Hincapié
  • Pedro Vite
  • Moisés Caicedo
  • Gonzalo Plata
  • John Yeboah
  • Alan Minda (Nilson Angulo)
  • Enner Valencia

De acuerdo a la información de diferentes medios en Ecuador, este sería el once final de Sebastián Beccacece para jugar en el Mundial, al menos en el primer partido contra Costa de Marfil. ‘La Tri’ llegará a este estreno con un récord de 19 partidos sin perder.

Resta saber también cuál es el estado físico de Enner Valencia. El delantero llega con un entrenamiento diferenciado por problemas musculares. Por lo cual, ‘Superman’ no jugó ni un amistoso y en caso de no estar en cancha, son varias las opciones para reemplazarlo.

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El calendario de Ecuador en el Mundial 2026

Esta alineación de Ecuador jugará en la Copa del Mundo 2026 en el siguiente calendario:

  • Costa de Marfil vs Ecuador (14/6)
  • Curazao vs Ecuador (20/6)
  • Ecuador vs Alemania (25/6)

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En síntesis:

  • Sebastián Beccacece probó a 24 de los 26 futbolistas convocados en los amistosos.
  • La Selección de Ecuador debutará contra Costa de Marfil el próximo 14 de junio.
  • Un récord de 19 partidos invicto registra el equipo ecuatoriano previo al Mundial.
Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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