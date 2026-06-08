Beccacece ya tendría listo el once para el debut mundialista, después de los dos amistosos que jugó contra Arabia Saudita y Costa de Marfil.

La Selección de Ecuador ya no tendrá más amistosos y solo le quedará los partidos oficiales del Mundial, los que son por los puntos. En estos amistosos, Beccacece probó a 24 de los 26 convocados, solo no jugaron William Pacho y Enner Valencia. Por lo cual, ya estaría listo el once.

El once de Ecuador para el Mundial 2026

La Selección de Ecuador ya tiene listo su once para jugar en la Copa del Mundo y sería el siguiente:

Galíndez

Alan Franco

William Pacho

Joel Ordóñez

Piero Hincapié

Pedro Vite

Moisés Caicedo

Gonzalo Plata

John Yeboah

Alan Minda (Nilson Angulo)

Enner Valencia

De acuerdo a la información de diferentes medios en Ecuador, este sería el once final de Sebastián Beccacece para jugar en el Mundial, al menos en el primer partido contra Costa de Marfil. ‘La Tri’ llegará a este estreno con un récord de 19 partidos sin perder.

Resta saber también cuál es el estado físico de Enner Valencia. El delantero llega con un entrenamiento diferenciado por problemas musculares. Por lo cual, ‘Superman’ no jugó ni un amistoso y en caso de no estar en cancha, son varias las opciones para reemplazarlo.

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El calendario de Ecuador en el Mundial 2026

Esta alineación de Ecuador jugará en la Copa del Mundo 2026 en el siguiente calendario:

Costa de Marfil vs Ecuador (14/6)

Curazao vs Ecuador (20/6)

Ecuador vs Alemania (25/6)

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