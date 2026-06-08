Ricardo Adé podría ser otra de las grandes salidas de Liga de Quito para el segundo semestre de 2026.

Ricardo Adé es uno de los máximos referentes de Liga de Quito y podría dejar el club para la segunda mitad de la temporada. El defensor haitiano está trabajando con su país de cara al Mundial 2026 y puede ser esta Copa del Mundo un gran vitrina para él.

De acuerdo a la información de Mr.OFFSIDER y medios haitianos, varios equipos europeos estarían siguiendo los pasos de Ricardo Adé para un posible movimiento de mercado en la siguientes semanas. El jugador es de lo más destacado de su selección.

Son horas convulsas en Liga de Quito, puesto que, varios jugadores pueden marcharse para el segundo semestre. Ya, por ejemplo, se confirmó que Kevin Minda se fue. Además, otros jugadores como Gonzalo Valle y Alexander Alvarado pueden marcharse.

Adé ya viene sonando para varios clubes para dejar Liga de Quito. El defensor hizo una gran temporada en 2025, donde fue clave para que su equipo llegara a las semifinales de la Copa Libertadores. En ese momento, sonó para equipos de Brasil.

Ricardo Adé podría dejar Liga de Quito. (Foto: GettyImages)

Adé aún tiene contrato con Liga de Quito y su salida podría dejarle una venta importante a LDU, pero no de grandes números. En este año, el defensa ha sido muy irregular por las lesiones y también porque su prioridad ha estado en lo que será la Copa del Mundo.

Publicidad

Los números de Ricardo Adé en este 2026

En esta temporada con Liga de Quito, Ricardo Adé ha jugado un total de 14 partidos entre todas las competencias. Marcó 1 gol. Sumó en cancha más de 1.000 minutos, pero lejos de su mejor nivel físico aún.

El valor de mercado de Ricardo Adé

Adé ya tiene 36 años y ahora mismo el jugador haitiano tiene un contrato hasta finales de la temporada 2027; su futuro aún es una total incertidumbre para lo que pase después del Mundial.

Encuesta¿Qué debe hacer Ricardo Adé? ¿Qué debe hacer Ricardo Adé? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis:

Varios equipos peruanos siguen los pasos del defensor haitiano Ricardo Adé .

. 14 partidos disputó el futbolista con Liga de Quito durante el año 2026.

disputó el futbolista con Liga de Quito durante el año 2026. El contrato de Ricardo Adé con el club ecuatoriano finaliza en 2027.