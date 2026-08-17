Un jugador ecuatoriano entró en los planes de Vasco Da Gama y se vendría un fichaje estelar.

Un jugador de la Selección de Ecuador podría dar el gran salto y llegar a una Liga más competitiva como la de Brasil. Vasco Da Gama ya estaría muy cerca de llegar a un acuerdo para fichar a este jugador que Beccacece dejó por muy poco afuera del Mundial.

Según la información de Vene Casagrande, la Selección de Ecuador estaría muy cerca de contratar a John Mercado. El delantero ecuatoriano estaría muy abierto a la posibilidad de dejar Chequia para mudarse a jugar en Sudamérica, también estuvo sonando para el Atlético Mineiro hace poco.

Mercado estuvo muy cerca de llegar al Mundial 2026 y es que se quedó fuera de manera sorpresiva. El delantero ecuatoriano siempre estuvo en el ciclo de Beccacece y el DT constantemente lo estuvo llamando a los amistosos y partidos de eliminatorias, pero no lo llevó a la Copa del Mundo.

John Mercado ahora podría definir su nuevo futuro para la siguiente temporada, puesto que, con Vasco Da Gama estará más cerca de Ecuador y también en la órbita de cualquier entrenador que llegue a ‘La Tri’. El delantero podría apostar por volver a jugar en ‘La Tri’.

John Mercado está jugando en Europa. (Foto: GettyImages)

En los últimos años, John Mercado ha venido jugando en Europa y el delantero ecuatoriano no se ha podido ganar una oportunidad en una gran Liga, de ahí que, Brasil también represente un “salto de calidad”. En las siguientes semanas se definiría su futuro.

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Los números de John Mercado en la temporada anterior

En la temporada anterior, Mercado llegó a jugar con el Spata Prague un total de 37 partidos entre todas las competencias. El delantero marcó 9 goles y dio un total de 5 asistencias. Estuvo en cancha poco más de 2.000 minutos y ahora mismo valor de mercado de 4 millones.

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