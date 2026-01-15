El nuevo equipo que rechazó el fichaje de Kendry Páez

Kendry Páez tendrá otra novela de mercado para su futuro, pero esta vez no será por los grandes de Europa que se lo pelean. El volante ecuatoriano debe encontrar equipo y este jueves trascendió que fue rechazado.

El Ipswich Town no está interesado en el fichaje de Páez pese a que fue ofrecido por el Chelsea. El gigante de Londres le buscará equipo en Inglaterra para cederlo en el 2026.

La prioridad de los ‘blues’ es prestarlo a un equipo de Inglaterra para monitorearlo no solo en el tema deportivo, si no por su estilo de vida extra futbolístico.

Páez duró apenas un semestre en el Racing de Francia dónde arrancó con minutos pero fue perdiendo espacio y siendo criticado por el entrenador en los últimos meses.

El ex Independiente del Valle tiene contrato vigente con Chelsea por cinco temporadas más, pero esperan que se adapte para sumarse al primer equipo lo más pronto posible.

Los números de Kendry Páez en esta temporada

En su primer semestre en Europa con Estrasburgo, Kendry Páez apenas jugó 20 partidos, en los que sumó 717 minutos. El ecuatoriano apenas pudo marcar 1 gol, no fue titular en muchos partidos.

