Es tendencia:
logotipo del encabezado
Kendry Páez

El nuevo equipo que rechazó el fichaje de Kendry Páez

Kendry Páez sigue sin saber de su futuro mientras trasciende que un nuevo equipo europeo lo quiere para el 2026.

Por Gustavo Dávila

Sigue a Bolavip en Google!
El nuevo equipo que rechazó el fichaje de Kendry Páez Foto: Getty
El nuevo equipo que rechazó el fichaje de Kendry Páez Foto: Getty

Kendry Páez tendrá otra novela de mercado para su futuro, pero esta vez no será por los grandes de Europa que se lo pelean. El volante ecuatoriano debe encontrar equipo y este jueves trascendió que fue rechazado.

El Ipswich Town no está interesado en el fichaje de Páez pese a que fue ofrecido por el Chelsea. El gigante de Londres le buscará equipo en Inglaterra para cederlo en el 2026.

La prioridad de los ‘blues’ es prestarlo a un equipo de Inglaterra para monitorearlo no solo en el tema deportivo, si no por su estilo de vida extra futbolístico.

Páez duró apenas un semestre en el Racing de Francia dónde arrancó con minutos pero fue perdiendo espacio y siendo criticado por el entrenador en los últimos meses.

El ex Independiente del Valle tiene contrato vigente con Chelsea por cinco temporadas más, pero esperan que se adapte para sumarse al primer equipo lo más pronto posible.

Los números de Kendry Páez en esta temporada

En su primer semestre en Europa con Estrasburgo, Kendry Páez apenas jugó 20 partidos, en los que sumó 717 minutos. El ecuatoriano apenas pudo marcar 1 gol, no fue titular en muchos partidos.

Publicidad
Allen Obando no regresaría a Barcelona y seguiría su carrera en Europa

ver también

Allen Obando no regresaría a Barcelona y seguiría su carrera en Europa

Kendry Páez dejó Independiente del Valle – Foto: Getty,

Kendry Páez dejó Independiente del Valle – Foto: Getty,

¿Dónde ver la Premier League?

La Premier League y los partidos de Moisés Caicedo y Piero Hincapié los puedes ver por Disney+.

En resumen

  • Ipswich Town rechazó el fichaje de Kendry Páez pese al ofrecimiento formal realizado por el Chelsea.
  • El club londinense busca cederlo a un equipo en Inglaterra para monitorear su estilo de vida.
  • Kendry Páez registró un gol y disputó 717 minutos en su reciente semestre con el Estrasburgo.
gustavo dávila
Gustavo Dávila
Lee también
FIFA sorprende a todos y destaca a Kendry Páez: "Estrella..."
Fútbol de Ecuador

FIFA sorprende a todos y destaca a Kendry Páez: "Estrella..."

El movimiento que acercaría a William Pacho a ser nuevo defensa de Real Madrid
Fútbol de Ecuador

El movimiento que acercaría a William Pacho a ser nuevo defensa de Real Madrid

Allen Obando no regresaría a Barcelona y seguiría su carrera en Europa
Fútbol de Ecuador

Allen Obando no regresaría a Barcelona y seguiría su carrera en Europa

Barcelona hace oficial sus nuevas camisetas 2026: Precio y dónde comprarlas
Fútbol de Ecuador

Barcelona hace oficial sus nuevas camisetas 2026: Precio y dónde comprarlas

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo