El siguiente fichaje bomba de la MLS tras James Rodríguez fue elegido: “Procedente del Atlético de Madrid”

La MLS sigue con la firme convicción de hacer todo lo posible para que más estrellas jueguen en Estados Unidos, y luego de ayudar a que se dé la llegada de James Rodríguez, propiciaron todo para que llegue un nuevo fichaje bomba. Vendría procedente del Atlético de Madrid.

¡Oh, oh! Hace unos años, era impensado que un jugador como James pudiera llegar a la MLS y ganar un salario de cinco millones de dólares. Ahora, esto se hizo real por los diferentes tipos de vinculación que se manejan en la Liga de Estados Unidos.

Bajo la fórmula de utilizar dinero que la MLS le da a los equipos para pagar el salario de jugadores como James Rodríguez, Minnestoa United FC dio un golpe sobre la mesa con el fichaje del capitán de la Selección Colombia. Ahora, sería la oportunidad de Orlando City con un campeón del Mundial 2018.

Desde Atlético Madrid llegaría el siguiente fichaje bomba de la MLS tras James Rodríguez

Un jugador de Atlético Madrid suena para llegar a la MLS tras el arribo de James. (Foto: Getty Images y X / @MLS)

“El Orlando City avanza en las negociaciones para fichar a Antoine Griezmann, procedente del Atlético de Madrid. Las negociaciones están en marcha entre todas las partes, según informa Tom Bogert y Mario Cortegana. El Orlando quiere que Griezmann se incorpore en las próximas semanas tras las misiones del director técnico Ricardo Moreira en Madrid“, publicó el periodista Fabrizio Romano.

ver también “Él quiso pagar, pero le dije que no”: La historia del barbero que no le cobró 100 dólares a James Rodríguez

¿Cuál es el salario de Antoine Griezmann?

Bajo la fórmula de firmar a Antoine Griezmann como ‘Jugador Franquicia’, Orlando City puede llegar a pagarle los 11 millones de dólares al año que gana el delantero fránces en Atlético Madrid. Esto haría que el atacante fránces gane 6 millones de dólares más respecto a lo que cobra James Rodríguez en Minnesota United FC.

Publicidad

Publicidad

Encuesta¿Cuál es el salario de James Rodríguez en Minnesota United? ¿Cuál es el salario de James Rodríguez en Minnesota United? Ya votaron 0 personas

Datos clave