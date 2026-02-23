Es tendencia:
El siguiente fichaje bomba de la MLS tras James Rodríguez fue elegido: “Procedente del Atlético de Madrid”

Después del arribo de James Rodríguez, la MLS apuesta por otro golpe de mercado con un futbolista que llegaría desde el Atlético de Madrid.

Por Julio Montenegro

Un delantero de Atlético de Madrid llegaría a la MLS tras el arribo de James.
© Archivo particular y Getty ImagesUn delantero de Atlético de Madrid llegaría a la MLS tras el arribo de James.

La MLS sigue con la firme convicción de hacer todo lo posible para que más estrellas jueguen en Estados Unidos, y luego de ayudar a que se dé la llegada de James Rodríguez, propiciaron todo para que llegue un nuevo fichaje bomba. Vendría procedente del Atlético de Madrid.

¡Oh, oh! Hace unos años, era impensado que un jugador como James pudiera llegar a la MLS y ganar un salario de cinco millones de dólares. Ahora, esto se hizo real por los diferentes tipos de vinculación que se manejan en la Liga de Estados Unidos.

Bajo la fórmula de utilizar dinero que la MLS le da a los equipos para pagar el salario de jugadores como James Rodríguez, Minnestoa United FC dio un golpe sobre la mesa con el fichaje del capitán de la Selección Colombia. Ahora, sería la oportunidad de Orlando City con un campeón del Mundial 2018.

Desde Atlético Madrid llegaría el siguiente fichaje bomba de la MLS tras James Rodríguez

Un jugador de Atlético Madrid suena para llegar a la MLS tras el arribo de James. (Foto: Getty Images y X / @MLS)

“El Orlando City avanza en las negociaciones para fichar a Antoine Griezmann, procedente del Atlético de Madrid. Las negociaciones están en marcha entre todas las partes, según informa Tom Bogert y Mario Cortegana. El Orlando quiere que Griezmann se incorpore en las próximas semanas tras las misiones del director técnico Ricardo Moreira en Madrid, publicó el periodista Fabrizio Romano.

¿Cuál es el salario de Antoine Griezmann?

Bajo la fórmula de firmar a Antoine Griezmann como ‘Jugador Franquicia’, Orlando City puede llegar a pagarle los 11 millones de dólares al año que gana el delantero fránces en Atlético Madrid. Esto haría que el atacante fránces gane 6 millones de dólares más respecto a lo que cobra James Rodríguez en Minnesota United FC.

¿Cuál es el salario de James Rodríguez en Minnesota United?

Datos clave

  • Orlando City negocia el fichaje de Antoine Griezmann procedente del Atlético de Madrid.
  • James Rodríguez percibe un salario anual de 5 millones de dólares en Minnesota United.
  • El contrato de Griezmann como Jugador Franquicia alcanzaría los 11 millones de dólares anuales.
Julio Montenegro
