“Están viendo al mejor extremo del mundo”: La jugada de Luis Díaz que pone a temblar al Borussia Dortmund

En la Bundesliga, el clásico entre Bayern Múnich y Borussia Dortmund se empezó a calentar, así que no hubo un mejor momento para conocer la jugada de Luis Díaz que pone a temblar al Dortmund. “Están viendo al mejor extremo del mundo”, dijo un hincha cuando la vio.

‘Lucho’ Díaz no pudo influir en el marcador de la victoria del Bayern Múnich ante Eintracht Frankfurt, pero eso no impidió que, una vez más, fuera uno de los jugadores más desequilibrantes del partido. Tuvo seis pases clave, un tiro al arco que le sacó el arquero Kaua Santos y completó dos de tres regates.

El portal experto ‘Sofa Score’ le dio a Luis Díaz una calificación de 7.7 puntos en la victoria 3-2 del Bayern Múnich ante Eintracht Frankfurt por, entre otros motivos, la jugada que pone a temblar a Borussia Dortmund de cara al partido por la fecha 24 de la Bundesliga. ¿Y qué fue lo que hizo?

La jugada de Luis Díaz que preocupa al Borussia Dortmund para el clásico en Alemania

Luis Díaz en Bayern Múnich vs. Eintracht Frankfurt. (Foto: Getty Images)

Siempre que Luis Díaz toma el balón sobre el sector izquierdo del campo de juego es sinónimo de peligro. En esta ocasión, hizo un enganche y dejó en el camino a Ayoube Amaimouni. Luego, entro al área del Eintracht Frankfurt y con un doble engancha también dejó plantado al defensor Nnamdi Collins. Sin embargo, esta jugada no terminó en gol porque ‘Lucho’ se dejó caer ante un mínimo contacto de Collins. Lo que sí hizo esta acción es que el usuario de Instagram Iam Peniche advirtiera al Borussia Dortmund lo que le espera: “Están viendo al mejor extremo del mundo por favor”. ¡Video!

¿Cuándo juegan Luis Díaz y Bayern Múnich ante Borussia Dortmund?

Luis Díaz llegará al partido Borussia Dortmund vs. Bayern Múnich del sábado 28 de febrero a las 12:30 P.M. (hora colombiana) con 13 goles y el mismo número de asistencias en la Bundesliga. Promete ser una de los jugadores a seguir en el clásico de la Liga de Alemania por la fecha 24.

