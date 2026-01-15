El Inter Miami no renovó el préstamo de Allen Obando y ante la incógnita si debe o no volver a Barcelona SC para el 2026, ya dan detalles del futuro del delantero. El ecuatoriano podría irse a Europa para el próximo año.

Según medios internacionales, Allen Obando es del interés del Real Oviedo de España. El club de segunda división dirigido por Guillermo Almada se ha fijado en el ecuatoriano ex Barcelona.

Es el segundo ‘tricolor’ que entra en planes del Oviedo tras Enner Valencia, aunque claro Obando entra más en la categoría de apuesta que un goleador consolidado como el delantero del Pachuca.

Allen Obando marcó 2 goles en apenas 8 partidos jugados en una temporada en la que lo marcaron las constantes lesiones musculares. Aún así, Obando se llevó la medalla de campeón de la MLS.

Se decía que Obando podría ir a otro equipo de LigaPro o de la MLS pero ahora bajo el mando de Almada podría tener su primera experiencia en Europa. En BSC no tendría espacio.

Los jugadores que se irían de Barcelona

Ignacio De Arruabarrena, José Contreras, Bryan Carabalí, Xavier Arreaga, Gastón Campi, Gustavo Vallecilla, Aníbal Chalá, Dixon Arroyo, Leonai Souza, Janner Corozo, Bruno Caicedo, Christian Solano, Eduard Bello, Braian Oyola, Octavio Rivero, serían los futbolistas que buscarían irse.

Publicidad

Publicidad

ver también A Daniel Valencia lo quiso Barcelona pero se irá a insólito equipo

Allen Obando – Inter Miami. Foto: Getty

Encuesta¿Dónde debería jugar Obando? ¿Dónde debería jugar Obando? Ya votaron 0 personas

En resumen

Allen Obando interesa al Real Oviedo de España tras finalizar su préstamo en Inter Miami.

El delantero ecuatoriano fue campeón de la MLS marcando 2 goles en 8 partidos disputados.

El exjugador de Barcelona SC sería dirigido por Guillermo Almada en la segunda división española.

Publicidad