Emelec ya se está moviendo por diferentes fichajes y también buscando el regreso de grandes leyendas. Uno de los jugadores que más gusta a la hinchada para volver es Enner Valencia, y ahora todos se emocionaron con la posibilidad del regreso del histórico goleador.

En redes sociales un aficionado le pidió a Cristhian Noboa que busque el regreso de Enner Valencia, y ‘El Zar’ fue muy contundente con su respuesta. Incluso le puso un mes al goleador para que este vuelva y vista los colores del equipo azul en esta temporada.

“En julio” le dijo Noboa a Enner Valencia. De momento, es imposible que el goleador deje México para llegar a Ecuador, puesto que, su objetivo principal es prepararse al máximo nivel para jugar la próxima Copa del Mundo con la Selección de Ecuador.

Esta propuesta de Noboa va en línea con lo que el mismo virtual presidente del club, José David Jiménez reveló en Doble 5 en el Canal del Fútbol. En dicha entrevista, el futuro máximo representante de Emelec comentó que las puertas para ‘Superman’ están abiertas.

Enner Valencia actualmente juega en Pachuca.

Si esta nueva directiva de Emelec logra recomponer la administración del club y el orden económico, no se descarta que Valencia regrese al club. Esto también por la importante cercanía del goleador con ‘El Zar’ y con toda la que sería nueva directiva del plantel.

Publicidad

Publicidad

La propuesta de Noboa a Enner Valencia para un regreso a Emelec. (Captura de pantalla)

ver también Periodista argentino revela el primer “reclamo” que tuvo Kendry Páez de sus compañeros en River

El contrato de Enner Valencia en Pachuca

Enner Valencia tiene contrato con Pachuca hasta finales de la temporada 2027. No obstante, si Emelec toca la puerta, pareciera que no existiría un “gran problema” en dejarlo salir y que el histórico goleador regrese tras jugar el Mundial de 2026.

Encuesta¿Ves a Enner Valencia en Emelec tras el Mundial 2026? ¿Ves a Enner Valencia en Emelec tras el Mundial 2026? Ya votaron 0 personas

Publicidad

Publicidad

En síntesis: