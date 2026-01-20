Quedan menos de 6 meses para el comienzo del Mundial 2026. Ecuador llega como uno de los equipos llamados a “dar la sorpresa”. Sin embargo, a 142 días del comienzo del torneo, ‘La Tri’ vive una importante crisis con varios jugadores, que no juegan, que no tienen equipo o cambiaron de club, y otros que se lesionan.

Beccacece se encuentra con un problema que antes Ecuador no había tenido. ‘La Tri’ ve afectada su base, ya que varios jugadores no pasan su mejor momento. A continuación se detallan varios nombres que no viven una buena temporada y son claves en ‘La Tri’

Enner Valencia

El capitán jugará su último Mundial en 2026, pero no está teniendo el comienzo de año esperado. El delantero no juega desde el pasado mes de noviembre, cuando sufrió una lesión y ahora mismo no es ni convocado a jugar con Pachuca en la Liga Mx.

Kendry Páez

Ya es sabido su mal momento en Europa. El 10 de Beccacece todavía tiene un futuro incierto y en una posición tan sensible para el armado de juego, la ‘Joya’ de Ecuador aún no recupera su lugar en Francia y se especula con un préstamo a la segunda de Inglaterra.

Piero Hincapié

El central de Arsenal ya no parece una “garantía” desde lo físico. En esta temporada se ha lesionado más que en otros años, y esta irregularidad puede costarle minutos en Arsenal y por ende tiempo de juego valioso para llegar a tope al Mundial.

Ecuador venció a Nueva Zelanda en su último partido amistoso

Pervis Estupiñán

El lateral izquierdo titular de Ecuador es suplente en AC Milan y tiene un semestre complicado para ser titular. Aunque Allegri ya le dio una oportunidad, todo pinta que para partidos importantes, el jugador ecuatoriano acabará siendo suplente en Italia.

Ángelo Preciado

El lateral derecho cambió recién de equipo y todo es una incertidumbre en Brasil. Puesto que, llega para jugar en una posición donde ahora también están usando a Allan Franco, al igual que en la Selección de Ecuador. Necesitará tiempo de adaptación al fútbol brasileño.

Jeremy Arévalo

El que para muchos debe ser el delantero de recambio en el Mundial 2026, dejó España para irse al Stuttgart de Alemania. El 2026 no comenzó como se esperaba, ya que viene siendo suplente en la mayoría de encuentros y aún parece que necesitará tiempo de adaptación.

El calendario de Ecuador en el Mundial 2026

Así es el calendario que Ecuador debe jugar en el Mundial 2026:

Costa de Marfil vs Ecuador el 14 de junio de 2026

Ecuador vs Curazao el 20 de junio de 2026

Ecuador vs Alemania el 25 de junio de 2026

En síntesis: