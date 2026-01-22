Es tendencia:
logotipo del encabezado
Emelec

¿Se ofrece como fichaje? El mensaje de Enner Valencia a la candidatura de Cristhian Noboa en Emelec

Enner Valencia le manda este mensaje a Cristhian Noboa y emociona a toda la hinchada de Emelec.

Por Jose Cedeño Mendoza

Sigue a Bolavip en Google!
El mensaje de Enner Valencia a Cristhian Noboa. Imagen creada por IA
© GeminiEl mensaje de Enner Valencia a Cristhian Noboa. Imagen creada por IA

Emelec vive uno de los momentos más tristes de su historia, con una intervención en FEF, y sin presidente. Sin embargo, los hinchas ya empiezan a ver una luz de esperanza tras un mensaje de Cristhian Noboa y una posterior respuesta de Enner Valencia.

En sus redes sociales, Cristhian Noboa confirmó que estará presente en las próximas elecciones de Emelec: “Hemos decidido dar un paso al frente por Emelec, para impulsar la estructuración de un proyecto serio y sostenible para el club“, dijo Noboa en su comunicado.

El ‘Zar’ promete un proyecto serio que por fin logre ayudar al ‘Bombillo’ a salir de un bache en el que está desde 2023. Y los aficionados se emocionaron aún más con el mensaje de Enner Valencia, otra leyenda grande del club, que apoya a su ex compañero:

“Saldremos de esta juntos, nuestro bombillo merece mejores días”, comentó Enner Valencia al comunicado de Noboa. Enner siempre ha dicho que su intención es volver a Ecuador y terminar su carrera con los colores de Emelec, pero para eso necesita una directiva seria.

El comunicado de Noboa y la respuesta de Enner Valencia. (Foto: Captura de pantalla)

El comunicado de Noboa y la respuesta de Enner Valencia. (Foto: Captura de pantalla)

Emelec es y siempre será grande. Y para salir de este momento difícil, será indispensable el apoyo de todos los hinchas y socios, para construir un proyecto administrativo y deportivo sólido, con un manejo financiero responsable”, advirtió Noboa a los aficionados.

Publicidad

Los problemas económicos de Emelec

Liam Rosenior solo necesitó 5 palabras para definir a Moisés Caicedo

ver también

Liam Rosenior solo necesitó 5 palabras para definir a Moisés Caicedo

Emelec vive un momento económico terrible. Debe a sus jugadores salarios de los últimos 5 meses, no ha pagado sus deudas en FIFA, debe acuerdos en FEF, ya fue sancionado con 3 puntos menos, entre otros problemas. Necesita una directiva que le permita volver a lugares estelares.

Encuesta

¿Crees que Noboa ayudará a Emelec?

Ya votaron 0 personas

En síntesis:

  • Cristhian Noboa confirmó su participación en las próximas elecciones presidenciales del club Emelec.
  • El futbolista Enner Valencia expresó su respaldo público al proyecto deportivo de Cristhian Noboa.
  • Emelec mantiene deudas salariales de cinco meses y sanciones vigentes en la FIFA y FEF.
Publicidad
jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
Lee también
Liam Rosenior solo necesitó 5 palabras para definir a Moisés Caicedo
Fútbol de Ecuador

Liam Rosenior solo necesitó 5 palabras para definir a Moisés Caicedo

Mientras Ismael Rescalvo ganaba más de 15 mil dólares en Barcelona SC, esto cobraría César Farías
Fútbol de Ecuador

Mientras Ismael Rescalvo ganaba más de 15 mil dólares en Barcelona SC, esto cobraría César Farías

Revelan el millonario sueldo que ganará Diego Palacios en Universidad Católica: ¿Inalcanzable para Liga?
Fútbol de Ecuador

Revelan el millonario sueldo que ganará Diego Palacios en Universidad Católica: ¿Inalcanzable para Liga?

'La Tuka' Ordóñez rechazó a Emelec y elegiría a este equipo como su nuevo destino
Fútbol de Ecuador

'La Tuka' Ordóñez rechazó a Emelec y elegiría a este equipo como su nuevo destino

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo