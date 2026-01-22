¿Se ofrece como fichaje? El mensaje de Enner Valencia a la candidatura de Cristhian Noboa en Emelec

Emelec vive uno de los momentos más tristes de su historia, con una intervención en FEF, y sin presidente. Sin embargo, los hinchas ya empiezan a ver una luz de esperanza tras un mensaje de Cristhian Noboa y una posterior respuesta de Enner Valencia.

En sus redes sociales, Cristhian Noboa confirmó que estará presente en las próximas elecciones de Emelec: “Hemos decidido dar un paso al frente por Emelec, para impulsar la estructuración de un proyecto serio y sostenible para el club“, dijo Noboa en su comunicado.

El ‘Zar’ promete un proyecto serio que por fin logre ayudar al ‘Bombillo’ a salir de un bache en el que está desde 2023. Y los aficionados se emocionaron aún más con el mensaje de Enner Valencia, otra leyenda grande del club, que apoya a su ex compañero:

“Saldremos de esta juntos, nuestro bombillo merece mejores días”, comentó Enner Valencia al comunicado de Noboa. Enner siempre ha dicho que su intención es volver a Ecuador y terminar su carrera con los colores de Emelec, pero para eso necesita una directiva seria.

El comunicado de Noboa y la respuesta de Enner Valencia. (Foto: Captura de pantalla)

“Emelec es y siempre será grande. Y para salir de este momento difícil, será indispensable el apoyo de todos los hinchas y socios, para construir un proyecto administrativo y deportivo sólido, con un manejo financiero responsable”, advirtió Noboa a los aficionados.

Los problemas económicos de Emelec

Emelec vive un momento económico terrible. Debe a sus jugadores salarios de los últimos 5 meses, no ha pagado sus deudas en FIFA, debe acuerdos en FEF, ya fue sancionado con 3 puntos menos, entre otros problemas. Necesita una directiva que le permita volver a lugares estelares.

En síntesis:

Cristhian Noboa confirmó su participación en las próximas elecciones presidenciales del club Emelec .

confirmó su participación en las próximas elecciones presidenciales del club . El futbolista Enner Valencia expresó su respaldo público al proyecto deportivo de Cristhian Noboa .

expresó su respaldo público al proyecto deportivo de . Emelec mantiene deudas salariales de cinco meses y sanciones vigentes en la FIFA y FEF.

