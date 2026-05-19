El posible nuevo club de Kendry Páez si no lo quieren ni River ni Xabi Alonso

Kendry Páez volverá a tener que buscar equipo para el segundo semestre del año, esto luego de que reporten que podría salir de River Plate.

Kendry Páez parecía haber encontrado su nuevo club en River Plate, sin embargo todo indica que luego del Mundial con la Selección de Ecuador, el volante tendrá que volver a buscar club.

Xabi Alonso es el nuevo DT del Chelsea, club dueño de los derechos deportivos del ecuatoriano, y ya pidió un informe sobre el ‘tricolor’. Si ni los argentinos ni los ingleses lo quieren, Kendry Páez volverá a ser cedido y se está quedando sin opciones.

Tras ya haber estado en Racing de Estrasburgo y River Plate, los únicos clubes que mantienen cedidos por parte de BlueCo son el Watford de la Championship y el Everton y West Ham de la Premier League.

Si buscan una solución inmediata, lo lógico es que hagan lo mismo que hicieron cuando lo mandaron al Racing y lo cedan a un club que ya recibe jugadores del Chelsea.

En Ecuador sonó también para una cesión de regreso a Independiente del Valle, sin embargo su vuelta al fútbol ecuatoriano quedaría descartada por decisión del jugador. No ha habido rumores de ofertas reales y al final será River Plate quién decida también si lo quiere mantener hasta diciembre, o si el Chelsea lo repesca.

La cláusula de Kendry Páez en el contrato con River Plate

Si Kendry Páez no cumple al menos 50% de los minutos de juego en River Plate, el Chelsea tiene una opción de repesca para regresarlo a Europa. Esto reafirma que la prioridad del gigante de la Premier League es que el ecuatoriano tenga minutos.

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Kendry Páez no juega desde hace dos partidos con River Plate.

En resumen