VIDEO | La insólita reacción de Kendry Páez luego de expulsión del arquero de River Plate

Kendry Páez viene siendo noticia en River Plate en casi todos los partidos que juega, y esta vez no fue la excepción. El volante ecuatoriano se hizo viral por una curiosa reacción que tuvo cuando uno de sus compañeros fue expulsado.
En el partido entre River Plate y Carabobo por la Copa Sudamericana, el arquero Santiago Beltrán fue expulsado. Lo adverso fue que el club argentino ya no tenía cambios disponibles.
Inmediatamente luego de la tarjeta roja exhibida, Kendry Páez entendió la situación y se ofreció dos veces, entre risas, a ser el arquero por los minutos restantes.
🤷🏻♂️👀La teoría llegó hasta Ecuador: Kendry Páez pidió ir al arco y se empezó a reír tras la expulsión de Beltrán pic.twitter.com/maAys8pjKD— PaseClave (@paseclave__) May 8, 2026
Al final fue el uruguayo Matías Viña quién se puso el buzo de arquero para los minutos restantes. Al final River Plate terminó ganando 2-1 con un gol sufrido de Maxi Salas.
Kendry Páez fue suplente e ingresó para los minutos finales, el ecuatoriano venía también de jugar en el segundo tiempo en la derrota contra Atlético Tucumán en torneo local.
La cláusula de Kendry Páez en el contrato con River Plate
Si Kendry Páez no cumple al menos 50% de los minutos de juego en River Plate, el Chelsea tiene una opción de repesca para regresarlo a Europa. Esto reafirma que la prioridad del gigante de la Premier League es que el ecuatoriano tenga minutos.
En resumen
- Kendry Páez se ofreció para jugar como portero tras la expulsión de Santiago Beltrán en River.
- El arquero Santiago Beltrán recibió tarjeta roja cuando el equipo ya no tenía cambios disponibles.
- El suceso ocurrió durante el partido entre River Plate y Carabobo por Copa Sudamericana.