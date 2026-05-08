VIDEO | La insólita reacción de Kendry Páez luego de expulsión del arquero de River Plate

A River Plate le expulsaron su arquero en Copa Sudamericana y la reacción del ecuatoriano Kendry Páez se hizo viral.

Kendry Páez viene siendo noticia en River Plate en casi todos los partidos que juega, y esta vez no fue la excepción. El volante ecuatoriano se hizo viral por una curiosa reacción que tuvo cuando uno de sus compañeros fue expulsado.

En el partido entre River Plate y Carabobo por la Copa Sudamericana, el arquero Santiago Beltrán fue expulsado. Lo adverso fue que el club argentino ya no tenía cambios disponibles.

Inmediatamente luego de la tarjeta roja exhibida, Kendry Páez entendió la situación y se ofreció dos veces, entre risas, a ser el arquero por los minutos restantes.

🤷🏻‍♂️👀La teoría llegó hasta Ecuador: Kendry Páez pidió ir al arco y se empezó a reír tras la expulsión de Beltrán pic.twitter.com/maAys8pjKD — PaseClave (@paseclave__) May 8, 2026

Al final fue el uruguayo Matías Viña quién se puso el buzo de arquero para los minutos restantes. Al final River Plate terminó ganando 2-1 con un gol sufrido de Maxi Salas.

Kendry Páez fue suplente e ingresó para los minutos finales, el ecuatoriano venía también de jugar en el segundo tiempo en la derrota contra Atlético Tucumán en torneo local.

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La cláusula de Kendry Páez en el contrato con River Plate

Si Kendry Páez no cumple al menos 50% de los minutos de juego en River Plate, el Chelsea tiene una opción de repesca para regresarlo a Europa. Esto reafirma que la prioridad del gigante de la Premier League es que el ecuatoriano tenga minutos.

En resumen