Por segundo partido consecutivo, Kendry Páez no fue ni convocado con River Plate y los hinchas reaccionaron de distintas formas.

Kendry Páez vive un irregular momento en River Plate, el volante ecuatoriano otra vez quedó fuera una convocatoria oficial sin motivo aparente y los hinchas reaccionaron de distintas formas. El gigante de Argentina enfrentará las semifinales de primera división sin el ‘tricolor’.

Para muchos, la decisión de ‘Chacho’ Coudet de dejarlo fuera representa el fin de la etapa de Kendry Páez en Argentina. “Creo que es obvio que no juega nunca más ¿no?”, escribió uno.

Otros lanzaron algunas acusaciones sobre casos de indisciplina: “River no necesita jugadores así, luego de llorar por fallar el penal vs. San Lorenzo se fue a un boliche”.

Así mismo, otros aficionados cuestionaron que Kendry sea excluido: “No entiendo porqué no está Kendry Páez, debería estar”. La situación de Kendry Páez puede cambiar drásticamente si llega a junio sin jugar ya que el Chelsea tiene opción de repesca.

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Con el ‘Chacho’ como su nuevo DT, Kendry Páez ha jugado en este tiempo 384′ minutos, repartidos en 9 partidos. Marcó 1 gol y dio 1 asistencia. La última vez que comenzó un partido como titular fue en el partido ante Boca Juniors en el Superclásico.

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La posible salida de Kendry Páez en River Plate

Kendry Páez con River Plate tiene un contrato hasta mediados de 2027, está a préstamo. No hay opción de compra, y si hay una opción de repesca para Chelsea si el jugador no ha sumado el 50% de los partidos en este primer semestre con River.

En resumen