Emelec

El renovado once de Emelec para el 2026 ¿pelean la LigaPro?

Emelec pasó de pelear el descenso a tener una alineación titular totalmente renovada para la temporada 2026.

Por Gustavo Dávila

El renovado once de Emelec para el 2026 ¿pelean la LigaPro? Foto: Emelec

Emelec ha tenido uno de los cambios más significativos de la LigaPro, los azules pasaron de pelear el descenso y aspirar máximo a clasificar a Copa Sudamericana a tener un plantel totalmente renovado. El virtual once de los azules lo ponen como candidato a pelear el torneo.

A falta de la llegada de José Neris, Emelec tendría cerrado ya su mercado de fichajes. El año pasado pasó de tener que improvisar jugadores en la delantera, defensa y laterales ha tener un equipo formado con nombres importantes.

A la línea de defensa se sumaron Segura y Leguizamón, quienes formarían la línea de tres con Luis Fernando León. De carrilero estará Ignacio Guerrico, quién llegó desde Argentina, para hacer dupla con Caicedo.

La línea de volantes está renovada en su totalidad con Víctor Griffith, Miller Bolaños, Ángelo Mina y Gonzalo Napoli. En la delantera Pizzini, Klimowicz y Neris pelearán un lugar.

El once de Emelec estaría formado por: Pedro Ortiz, Segura, León, Leguizamón; Guerrico, Napoli, Griffith/Miller Bolaños, Mina, Caicedo; Neris, Klimowicz/Pizzini.

Los fichajes que tiene Emelec para 2026

Para la siguiente temporada, Emelec ya confirmó como sus nuevos jugadores a Estalin Segura, Víctor Griffith, Luca Klimowicz, Francisco Pizzini, Gonzalo Napoli, Ariel Mina y Aníbal Leguizamón. En las siguientes horas se acordaría la llegada de dos jugadores argentinos como Ignacio Guerrico y Luca Klimowicz y se aclararía que pasa con Miller Bolaños.

El sorpresivo equipo dónde mandaron a Jeremy Arevalo

El sorpresivo equipo dónde mandaron a Jeremy Arevalo

  • Emelec conformaría una línea defensiva de tres jugadores con Segura, Leguizamón y León.
  • Ignacio Guerrico y Gonzalo Napoli se integran a la línea de volantes del club.
  • La delantera de los azules contará con Pizzini, Klimowicz y el uruguayo José Neris.
