El sorpresivo club que podría quedarse con Jordy Caicedo luego del Mundial

El delantero ecuatoriano Jordy Caicedo tendría ya detalles de su futuro para la siguiente temporada luego del Mundial 2026.

Jordy Caicedo está cerca de cerrar su semestre en Huracán siendo convocado con la Selección de Ecuador al Mundial 2026. Luego de eso empezará la danza de rumores y ofertas, sin embargo un sorpresivo club pagaría millones para quedárselo.

Huracán estaba consiente de que el delantero iba a dejar el club argentino, sin embargo harán el esfuerzo de pagar su cifra de 1.1 millón de dólares. Atlas de México es el actual club dueño de sus derechos deportivos.

Luego del préstamo Atlas lo iba a negociar, e incluso se hablaba de rumores de equipos que iban a pagarle al club argentino una cifra para que se interrumpa el préstamo.

Jordy Caicedo lleva 8 goles en 30 partidos este año, superando en números a Jéremy Arevalo, Leonardo Campana, Elías Legendre e igualando con Enner Valencia.

Caicedo tuvo pasos irregulares por el Sporting de España, el Atlas y Tigres de México entre otros, pero al final volvió a encontrar regularidad y racha de goles en Argentina.

Los delanteros que podrían ir al Mundial 2026 con la Selección de Ecuador

La Selección de Ecuador podría convocar a los siguientes delanteros: Jordy Caicedo, Jeremy Arévalo, Enner Valencia, Kevin Rodríguez, Leonardo Campana y Elías Legendre.

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Jordy Caicedo – Selección de Ecuador.

En resumen