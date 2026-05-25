Los otros dos jugadores con indisciplina que Beccacece sí convocó con la Selección de Ecuador.

La última nómina de la Selección de Ecuador sigue causando una gran controversia, por los nombres que citó Beccacece y por los jugadores que dejó afuera. Se habló de una indisciplina para dejar afuera a 3 jugadores, pero el DT sí convocó a otros con polémicas.

Los jugadores indisciplinados que sí convocó Beccacece

En este nuevo listado, Sebastián Beccacece decidió contar con Moisés Ramírez y Kevin Rodríguez. Dos jugadores que hace poco protagonizaban una polémica por un presunta indisciplina de no llegar a tiempo a una cena. Junto a ellos estuvo Bryan Ramírez, que este sí no fue llamado.

Más allá del caso puntual de Gonzalo Plata y Kendry Páez, que también tuvieron indisciplinas en ‘La Tri’, estas no fueron en el ciclo de Beccacece. De ahí que, ahora el DT sorprenda llevando a los otros dos jugadores que no cumplieron con el reglamento.

Kevin Rodríguez no llegó a tiempo a una cena en los amistosos de marzo. (Foto: GettyImages)

Además también destaca en este llamado Moisés Ramírez, puesto que, más allá de la indisciplina, Beccacece decidió hace poco que su tercer arquero sea David Cabezas, que tuvo minutos en el amistoso ante Países Bajos. Ahora Cabezas no fue ni convocado y se queda sin Mundial.

¿Cuándo juega la Selección de Ecuador contra Arabia Saudita?

La Selección de Ecuador volverá a jugar el próximo sábado, 30 de mayo de 2026, ante la Selección de Arabia Saudita. Este será el último amistosos de varios jugadores y la última prueba para otros. Puesto que, después ya solo quedarán los 26 que jugarán en el Mundial.

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El calendario de Ecuador en el Mundial 2026

Así quedó el calendario de Ecuador para el Mundial 2026:

Costa de Marfil vs Ecuador (14/6)

Ecuador vs Curazao (20/6)

Ecuador vs Alemania (25/6)

Encuesta¿Debieron convocar a indisciplinados a Ecuador? ¿Debieron convocar a indisciplinados a Ecuador? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis: