La última nómina de la Selección de Ecuador sigue causando una gran controversia, por los nombres que citó Beccacece y por los jugadores que dejó afuera. Se habló de una indisciplina para dejar afuera a 3 jugadores, pero el DT sí convocó a otros con polémicas.
Los jugadores indisciplinados que sí convocó Beccacece
En este nuevo listado, Sebastián Beccacece decidió contar con Moisés Ramírez y Kevin Rodríguez. Dos jugadores que hace poco protagonizaban una polémica por un presunta indisciplina de no llegar a tiempo a una cena. Junto a ellos estuvo Bryan Ramírez, que este sí no fue llamado.
Más allá del caso puntual de Gonzalo Plata y Kendry Páez, que también tuvieron indisciplinas en ‘La Tri’, estas no fueron en el ciclo de Beccacece. De ahí que, ahora el DT sorprenda llevando a los otros dos jugadores que no cumplieron con el reglamento.
Kevin Rodríguez no llegó a tiempo a una cena en los amistosos de marzo. (Foto: GettyImages)
Además también destaca en este llamado Moisés Ramírez, puesto que, más allá de la indisciplina, Beccacece decidió hace poco que su tercer arquero sea David Cabezas, que tuvo minutos en el amistoso ante Países Bajos. Ahora Cabezas no fue ni convocado y se queda sin Mundial.
¿Cuándo juega la Selección de Ecuador contra Arabia Saudita?
¡Última hora! Confirman el verdadero motivo por el que Beccacece no convocó a Keny Arroyo
La Selección de Ecuador volverá a jugar el próximo sábado, 30 de mayo de 2026, ante la Selección de Arabia Saudita. Este será el último amistosos de varios jugadores y la última prueba para otros. Puesto que, después ya solo quedarán los 26 que jugarán en el Mundial.
El calendario de Ecuador en el Mundial 2026
Así quedó el calendario de Ecuador para el Mundial 2026:
- Costa de Marfil vs Ecuador (14/6)
- Ecuador vs Curazao (20/6)
- Ecuador vs Alemania (25/6)
Encuesta¿Debieron convocar a indisciplinados a Ecuador?
¿Debieron convocar a indisciplinados a Ecuador?
YA VOTARON 0 PERSONAS
En síntesis:
- Moisés Ramírez y Kevin Rodríguez fueron incluidos en la lista de Ecuador pese a haber protagonizado un acto de indisciplina (llegar tarde a una cena) en la concentración de marzo.
- David Cabezas quedó fuera de la convocatoria mundialista, cediendo su lugar como tercer portero a Ramírez, a pesar de haber sumado minutos recientemente ante Países Bajos.
- Costa de Marfil (14/6), Curazao (20/6) y Alemania (25/6) serán los rivales de “La Tri” en la fase de grupos del Mundial 2026, tras el amistoso final contra Arabia Saudita este 30 de mayo.