Los 8 primeros cortados de Beccacece para jugar en el Mundial 2026 con la Selección de Ecuador.

La Selección de Ecuador presentó una importante lista de jugadores para el amistoso contra Arabia Saudita, sin embargo, la gran novedad fue la inclusión de varios juveniles que antes solían ser “sparrings”. Por lo cual, ahora Beccacece tomaría otra decisión.

El DT ya había revelado que llevaría a varios juveniles, pero también que era muy poco probable que estos jueguen en el Mundial 2026. Por lo cual, ya se sabe cuáles serán los primeros 8 descartes del DT para la Copa del Mundo y no irán al Mundial.

Los 8 jugadores que Beccacece descartará para el Mundial 2026

Sebastián Beccacece no llevará al Mundial 2026 a Bruno Caicedo, Cristhian Loor, Darwin Guagua, Deinner Ordóñez, Ederson Castillo, Fricio Caicedo, Luis Fragozo y Malcolm Dacosta. Estos 8 jugadores no irían a la Copa del Mundo, de hecho para muchos es su primer llamado.

La convocatoria de Ecuador para jugar contra Arabia Saudita. (Foto: @LaTri)

Estos 8 jugadores podrían tener una oportunidad después de la Copa del Mundo y comenzar un nuevo ciclo en la Selección de Ecuador, pero ya Beccacece comentó que tenía una base de 20 jugadores para el Mundial 2026 y son otros los jugadores que disputarán esos 6 puestos.

¿Cuándo jugará Ecuador contra Arabia Saudita?

La Selección de Ecuador jugará un nuevo partido amistoso contra Arabia Saudita el próximo sábado 30 de mayo de 2026. Este será un encuentro para probar el nivel de varios jugadores y también nuevas variantes con otros jugadores que se pueden meter en la lista.

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Ecuador presentará otra lista para el Mundial 2026

La Selección de Ecuador presentará otra lista de 26 jugadores después del partido contra Arabia Saudita, y esa será la lista mundialista. Esos convocados acabarán jugando contra Guatemala, es por eso que este listado solo es para el amistoso contra Arabia, y en la misma no se incluye a jugadores como Pacho o Hincapié que juegan la final de la Champions.

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