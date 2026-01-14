El sorpresivo equipo que se quedaría con Luis Fernando León para el 2026

Luis Fernando León estuvo involucrado en rumores de traspaso desde el año pasado, tuvo el sondeo de todos los grandes pero parecía que su futuro era Liga de Quito. Este miércoles se conoció que el central se va a sorpresivo equipo para el 2026.

Según el periodista Luis Miguel Delgado, Luis Fernando León será la sorpresa de Barcelona SC en la Noche Amarilla. El club ‘amarillo’ habría superado la oferta económica de Liga.

Será el segundo ciclo de Luis Fernando León en Barcelona tras haber estado en el 2021 donde fue figura del equipo que llegó a las semifinales de Copa Libertadores.

Luis Fernando León es otro de los jugadores que abiertamente quieren dejar Emelec, e incluso en redes sociales ha lanzado dardos a la directiva por la situación del club.

A León también lo contactó Independiente del Valle, Liga de Quito y clubes de México, Perú y Argentina. Su nivel lo llevó también a la Selección de Ecuador hace pocas temporadas.

Los jugadores que se irían de Barcelona

Ignacio De Arruabarrena, José Contreras, Bryan Carabalí, Xavier Arreaga, Gastón Campi, Gustavo Vallecilla, Aníbal Chalá, Dixon Arroyo, Leonai Souza, Janner Corozo, Bruno Caicedo, Christian Solano, Eduard Bello, Braian Oyola, Octavio Rivero, serían los futbolistas que buscarían irse.

Publicidad

Publicidad

ver también Xavier Arreaga tendría nuevo club en LigaPro

Luis Fernando León – Barcelona 2021

En resumen