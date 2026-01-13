Otro de los jugadores que no fue tomado en cuenta para Barcelona SC 2026 fue Xavier Arreaga. El defensor ecuatoriano tuvo un mal año pero se iría a otro campeón de LigaPro.

Área Deportiva de Quito señala que Xavier Arreaga podría ser nuevo jugador de SD Aucas para el 2026. El central no aceptó la reducción de salario y quedará como agente libre.

Los campeones ecuatorianos 2022 quieren a un central, y aunque su prioridad es Luis Fernando León, Arreaga se perfila como alternativa. León estaría más cerca de Liga de Quito.

Xavier Arreaga fue de los más criticados en Barcelona, cuando llegó vino de varias temporadas en el Seattle Sounders y hasta hace poco se mantuvo en las convocatorias de la Selección de Ecuador.

Con la salida de Arreaga y Campi, Barcelona busca al menos dos defensores centrales para el 2026. César Farías llegará al país en estos días y organizará al plantel.

Los jugadores que se irían de Barcelona

Ignacio De Arruabarrena, José Contreras, Bryan Carabalí, Xavier Arreaga, Gastón Campi, Gustavo Vallecilla, Aníbal Chalá, Dixon Arroyo, Leonai Souza, Janner Corozo, Bruno Caicedo, Christian Solano, Eduard Bello, Braian Oyola, Octavio Rivero, serían los futbolistas que buscarían irse.

