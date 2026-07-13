Pervis Estupiñán podría volver a la Premier League y esta sería la oferta de Aston Villa para ficharlo.

Pervis Estupiñán no seguiría en el AC Milán para la siguiente temporada y el jugador ecuatoriano cada vez se acerca más a la Premier League. El Aston Villa estaría muy cerca de ficharlo y ahora desde Europa revelan los millones que llegaron a poner por él.

Según la información revelada por Luca Cerchione, el Aston Villa llegó con una primera oferta por Pervis Estupiñán. El equipo de la Premier League ofertó por el jugador ecuatoriano 9 millones de euros, no obstante, esta propuesta sería rechazada.

¿El motivo? AC Milan quiere más de 15 millones por Pervis Estupiñán, que es lo que el equipo italiano acabó gastando en él. Los italianos quieren recuperar la inversión que hicieron por el jugador ecuatoriano que estuvo lejos de rendir en la temporada anterior.

Por otro lado, Pervis Estupiñán también tendría más ilusión de regresar a la Premier League que de irse a España. De acuerdo, a las últimas filtraciones se reveló que el jugador ecuatoriano también entró en planes del Deportivo La Coruña para un posible movimiento.

Pervis Estupiñán jugó el Mundial 2026. (Foto: GettyImages)

Aston Villa tiene una gran intención de contar con el jugador ecuatoriano, puesto que, el jugador ya trabajó con Unai Emery en Villarreal y también el futbolista ya conoce la Premier. Con un regreso, el club no tendría que preocuparse por la adaptación del jugador.

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Los números de Pervis Estupiñán en AC Milan

En esta temporada con AC Milan, Pervis Estupiñán jugó un total de 22 partidos entre todas las competencias, viniendo desde el banco de suplentes en la mayoría de los encuentros. Marcó 1 gol y dio 1 asistencias, en poco más de 1.000 minutos en la cancha.

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