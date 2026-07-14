¿Llega a Liga de Quito? Revelan a dónde podría llegar Enner Valencia, tras el Mundial 2026

Enner Valencia no estaría en planes de Liga de Quito y su destino aún seguiría en el extranjero.

El futuro de Enner Valencia sigue siendo una total incertidumbre después de que el delantero saliera eliminado junto a Ecuador del Mundial 2026. El goleador tricolor terminó su contrato con Pachuca y rumores sobre su nuevo equipo no faltan.

Ahora se lo puso en la órbita de Liga de Quito, pero la realidad es que esto es imposible, de acuerdo a la información de José Alberto Molestina. El ‘Chivo’ estaría más cerca de otro equipo en la MLS que de un posible regreso a jugar en Ecuador.

Liga de Quito es uno de los equipos que tiene más poderío económico en Ecuador, sin embargo, esto no sería suficiente para que Enner regrese a jugar en el país. El delantero busca otras opciones que lo mantengan en el extranjero en el final de su carrera.

La MLS parece la Liga más cercana para el delantero que también tendría ofertas de equipos de México y de Arabia Saudita. No obstante, Valencia se quedaría en el continente. El jugador tiene el pase en su poder y puede negociar con cualquier equipo que él decida.

Enner Valencia busca un nuevo equipo. (Foto: GettyImages)

En Liga de Quito están buscando a un nuevo delantero, pero el equipo ecuatoriano sabe que es casi imposible contar con Enner Valencia o con cualquier delantero de ese nivel. El club quiere a un nuevo ‘Killer’ tras los últimos problemas con Michael Estrada.

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Los números de Enner Valencia en este Mundial 2026

Enner Valencia con la Selección de Ecuador en el Mundial 2026 jugó un total de 4 partidos. Sin embargo, no pudo conseguir marcar un tanto y se despidió de la Copa del Mundo con 0 goles. Sigue siendo el máximo goleador en la historia de la Selección.

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