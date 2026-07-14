¿Hubo problemas en ‘La Tri’ después del partido con Curazao? Deslizan un posible escándalo en Ecuador

Deslizan la posibilidad de un aparente escándalo entre los jugadores de Ecuador después del partido ante Curazao.

La eliminación y mala participación de la Selección de Ecuador en el Mundial 2026 aún trae cola a los aficionados y al mundo del periodismo. Ahora deslizan que algo pudo suceder en el plantel de ‘La Tri’ después de aquel empate 0 a 0 contra Curazao.

En KCH Radio, Gabo Solorzano advirtió que algo pudo suceder después del partido entre Curazao y Ecuador. Esto en referencia a las palabras de Francisco Egas sobre cómo varios jugadores en el pasado vistiendo la camiseta de Ecuador se reunían a tomar.

El comunicador advirtió a los otros periodistas que estuvieron en el Mundial que cuenten: “Qué pasó después del partido con Curazao. Recuerden que estamos en un país donde pueblo chico, infierno grande“, comentó el comunicador sembrando la duda de que algo pudo pasar.

Ecuador consiguió uno de los peores resultados de su historia en los Mundiales después de ese empate contra Curazao, puesto que, ‘La Tri’ acabó sin marcarle un gol a un equipo debutante al que antes Alemania le había clavado 7. No obstante, el combinado nacional en el siguiente partido se recuperó y ganó.

¿QUÉ PASÓ LUEGO DEL PARTIDO DE 🇪🇨 ECUADOR VS CURAZAO 🇨🇼?



Francisco Egas asegura que en su mandato nunca pasó un escándalo como en la copa américa 2019. Pero Gabo Solorzano implantó la duda 👀 pic.twitter.com/LFxw6NOjU8 — KCH RADIO 90.9FM (@kchradio) July 14, 2026

Las redes sociales también empezaron a recordar como en la previa de la Copa América 2024 varios jugadores en su día libre terminaron en un Night Club en una de las imágenes más polémicas de este ciclo. En aquel entonces se sancionó a jugadores como Gonzalo Plata y Robert Arboleda.

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¿Hubo escándalos con Ecuador en el Mundial 2026?

Aunque después de esta revelación surge la duda de si hubo o no escándalos en Ecuador en el Mundial 2026, la versión oficial es que no. El equipo nacional llevó su concentración en Columbus y no trascendió ningún problema o escándalo en el equipo durante esta Copa del Mundo.

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En síntesis: