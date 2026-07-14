Francisco Egas, presidente de la FEF, cuestiona a los jugadores de la Selección de Ecuador: “Quedamos cortos…”

El presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol terminó cuestionando el trabajo de la mentalidad de los ecuatorianos.

El presidente de la FEF, Francisco Egas, comentó cómo aún a los jugadores ecuatorianos todavía les sigue haciendo falta mejorar la mentalidad competitiva para partidos importantes. El directivo cree que esto fue lo que le pesó contra México en los 16avos.

Egas cuestionó como se viene rindiendo bien las “pruebas” pero a la hora del “examen” aún le falta a los jugadores ecuatorianos. ‘La Tro’ se quedó de manera sorpresiva en la Copa del Mundo contra México, después de haberle ganado a Alemania.

“Yo creo que sí, con el hacia adelante. El hacia adelante tiene que ver con la mentalidad del jugador ecuatoriano tiene que trabajarse más. Nos hemos encontrado en varios momentos con que hacemos los deberes, pero el rato del examen nos quedamos cortos“, comentó el directivo en Radio Centro.

No es la primera vez que algo así le sucede a la Selección de Ecuador, en Qatar 2022 solo necesitaba el empate contra Senegal para clasificar, pero perdió. En la Copa América llevó a Argentina a los penales, pero luego quedó eliminado. Y en el Mundial 2026 no pudo detener a México.

#ENTREVISTA | El partido ante México nos costó desde el ambiente hasta las expectativas que había sobre la Tri después de lo mostrado frente a Alemania. El presidente de la FEF aseguró que "la mentalidad competitiva del jugador ecuatoriano tiene que trabajarse más, porque hacemos… pic.twitter.com/vUgbCdzwTS — CENTRO Digital (@radiocentroec) July 14, 2026

Nuevamente la “mentalidad” de los jugadores ecuatorianos sale al debate y es que ‘La Tri’ viene dando pasos gigantes en su crecimiento, pero sigue pareciendo que se queda corto en momentos claves. Ahora se debe iniciar un nuevo proceso pensando en 2030.

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¿Cuándo volverá a jugar la Selección de Ecuador?

La Selección de Ecuador apenas regresará en 2 meses a las canchas, en Septiembre. Se espera que para ese momento ya haya un nuevo DT en el equipo nacional y esa es la intención de la directiva.

El puesto final de Ecuador en el Mundial 2026

La Selección de Ecuador acabó en el puesto 25 de la clasificación general del Mundial 2026. Los de Beccacece solo lograron una victoria ante Alemania y un empate ante Curazao. Después fueron dos derrotas incluyendo la eliminación ante México.

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En síntesis:

El directivo Francisco Egas criticó la mentalidad de los jugadores ecuatorianos en momentos clave.

criticó la mentalidad de los jugadores ecuatorianos en momentos clave. La Selección de Ecuador culminó en el puesto 25 de la Copa del Mundo.

culminó en el puesto 25 de la Copa del Mundo. El combinado de Ecuador volverá a disputar partidos en el mes de septiembre.