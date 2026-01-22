Es tendencia:
El sorpresivo salario que pide Darío Benedetto para llegar a Barcelona

Darío Benedetto sigue siendo opción para Barcelona para el 2026 e incluso el argentino bajaría considerablemente sus aspiraciones económicas.

Por Gustavo Dávila

El sorpresivo salario que pide Darío Benedetto para llegar a Barcelona Foto: Getty

Barcelona sigue buscando un nuevo delantero, más con la posibilidad de que Nicolás Johansen finalmente se quede en Coquimbo Unido. Darío Benedetto sigue siendo una alternativa por pedido de César Farías y se conoce cuánto pide el argentino como salario mensual.

Según el programa De Una, Darío Benedetto aceptaría un salario de 15 mil dólares mensuales para llegar a Barcelona. Esto representa un 10% de lo que cobraba en Boca Juniors y casi la mitad de lo que cobraba en Olimpia.

El futbolista está dispuesto a bajar sus aspiraciones porque está deseando llegar a Barcelona para otra vez estar bajo el mando de César Farías, con quién coincidió en Xolos de Tijuana.

Los amarillos van por dos delanteros más, sin embargo a la parte directiva no le convence el fichaje de Benedetto, quién lleva varios meses sin jugar y apenas 1 gol en más de un año.

El argentino dejó Querétaro, Newells y Olimpia en dos años, y en ninguno de los tres equipos pudo marcar goles, por lo que el club estaría buscando otras opciones más vigentes.

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026

Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Carlos Medina y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.

Los hinchas no lo quieren pero César Farías insistiría en ficharlo para Barcelona

Los hinchas no lo quieren pero César Farías insistiría en ficharlo para Barcelona

Darío Benedetto – Newells

Darío Benedetto – Newells

¿Le conviene a Barcelona el fichaje de Benedetto por ese precio?

En resumen

  • Darío Benedetto aceptaría un salario de 15 mil dólares mensuales para fichar por Barcelona.
  • El delantero argentino registra únicamente un gol marcado en más de un año calendario.
  • La directiva de Barcelona busca dos delanteros tras la posible permanencia de Nicolás Johansen en Coquimbo.
gustavo dávila
Gustavo Dávila
