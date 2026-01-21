César Farías arribó a Ecuador para hacerse cargo de Barcelona para la temporada 2026 y sigue trabajando en el armado del plantel. En su llegada al país insistió en un jugador que hoy es algo resistido por los hinchas.

El DT de los amarillos elogió a Darío Benedetto: “Lo dirigí en Xolos y Barcelona puede ser ese equipo ideal para su carrera en estos momentos. Sería el muñeco para darle a los hinchas”, sostuvo.

Los medios señalan que pese a su edad, el análisis de la directiva y su poco registro goleador, César Farías insistió en el fichaje de Benedetto como un delantero más para los amarillos.

En la actualidad, Barcelona cuenta con Sergio Núñez y Miguel Parrales como únicos delanteros. En los medios trascendió que Farías buscará tener al menos cuatro atacantes.

Por ahora Barcelona ha presentado cerca de seis refuerzos y restarían dos más, y dependiendo de si concretan más ventas pueden ser hasta tres contrataciones restantes.

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026

Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Carlos Medina y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.

Darío Benedetto

