Molestó a muchos: Lo que hizo Moisés Caicedo luego del empate entre Ecuador vs. Curazao

Moisés Caicedo también fue señalado por los hinchas de Ecuador luego del empate contra Curazao que nos aleja del Mundial.

Las imágenes del post partido entre la Selección de Ecuador y Curazao siguen apareciendo. Uno de los más señalados también fue Moisés Caicedo, y no solo por su rendimiento en la cancha.

En las declaraciones en zona mixta se vio a Moisés Caicedo luego de ir al camerino para ponerse sus gafas, su relox y sus audífonos de alta gama. Los hinchas cuestionaron el momento que eligió Moi Caicedo luego del empate que virtualmente deja eliminada a la Selección de Ecuador.

Además de la forma de vestir, hinchas cuestionaron el lenguaje corporal de Moisés Caicedo, quien daba declaraciones mientras tenía las manos en los bolsillos, gesto que demostraba indiferencia.

En este Mundial, Moisés Caicedo fue uno de los que tenía mayores expectativas de rendimiento, sin embargo en los dos encuentros decepcionó. Otros apuntan a que se debió por el rol que Beccacece le daba.

Moisés Caicedo reconoció el esfuerzo de los hinchas de llenar ambos estadios y que pese a eso están al borde de la eliminación del Mundial 2026 en primera ronda.

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El fixture de la Selección de Ecuador en el Mundial 2026

La Selección de Ecuador arranca su participación mundialista contra Costa de Marfil el 14 de junio a las 19h00 (hora USA, es decir 18h00 hora de ECU) en Philadelphia. Luego el 20 de junio enfrente a Curazao en Kansas City a las 20h00 (hora USA, 19h00 hora ecuatoriana) y cierra contra Alemania el jueves 25 a las 15h00.

En resumen

El inesperado empate entre la Selección de Ecuador y Curazao en el Mundial 2026 dejó un ambiente de profunda frustración, el cual se encendió aún más debido a una polémica acción de Moisés Caicedo inmediatamente después del partido.

en el Mundial 2026 dejó un ambiente de profunda frustración, el cual se encendió aún más debido a una polémica acción de inmediatamente después del partido. La actitud o gesto del mediocampista del Chelsea tras el pitazo final no cayó nada bien en un sector importante de la hinchada y de la prensa deportiva, quienes le recriminan una presunta falta de sintonía con el dolor del resultado.

Con este amargo marcador, el equipo dirigido por Sebastián Beccacece se ubica en una situación crítica dentro de su zona, quedando obligado a buscar un milagro o una hazaña histórica ante Alemania en la última jornada para aspirar a la clasificación.