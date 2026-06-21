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Independiente del Valle tiene nuevo refuerzo extranjero en pleno Mundial

Independiente del Valle se sigue moviendo en el mercado de fichajes y tiene nuevo refuerzo extranjero para la LigaPro.

Independiente del Valle tiene nuevo refuerzo extranjero en pleno Mundial
Independiente del Valle tiene nuevo refuerzo extranjero en pleno Mundial

Independiente del Valle es uno de los clubes que más activos se encuentran en el mercado de fichajes en este Mundial. Los actuales campeones y líderes tienen nuevo refuerzo extranjero.

El paraguayo Hugo Quintana es nuevo jugador de Independiente del Valle, proveniente del Olimpia de Paraguay. El centrocampista de 24 años lleva cerca de ocho años de carrera profesional.

Hugo Quintana debutó en el 2018 y ha estado en Olimpia durante toda su carrera, salvo un pequeño paso por el Liverpool de Uruguay. En Olimpia lleva siete títulos.

Actualmente lleva 6 partidos jugados en el semestre con 3 goles anotados, su mejor registro goleador fue con Liverpool anotando 6 goles y 5 asistencias en 22 partidos.

Solo en esta semana han puesto a tres jugadores nuevos en Independiente del Valle, además de Hugo Quintana está también el volante de la Selección de Perú, Jairo Concha.

Los refuerzos de Independiente del Valle para el 2026

Djorkaeff Reasco, Daykol Romero, Jhon Espinoza, Juan Viscava, Carlos González, Matías Perelló; son los nuevos refuerzos de Independiente del Valle.

Hugo Quintana – Olimpia de Paraguay.

Hugo Quintana – Olimpia de Paraguay.

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Gustavo Dávila
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