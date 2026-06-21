El supuesto motivo detrás de la titularidad de Jordy Alcívar en el Ecuador vs. Curazao

El empate entre la Selección de Ecuador y Curazao sigue dejando reacciones tras la virtual eliminación de la Tri del Mundial. Uno de los señalados fue Jordy Alcívar y ahora apuntan a que hubo motivos extradeportivos detrás de su convocatoria y su presencia en la alineación titular.
Los hinchas en redes acusaron a Sebastián Beccacece de llevar al volante ecuatoriano de Independiente como una forma de su club de exponerlo para lograr una venta. Es la segunda vez que el ecuatoriano es señalado por este motivo.
Jordy Alcívar fue de los más criticados tras el 0-0, fue puesto para dar libertad a Moisés Caicedo pero su nivel obligó al volante también a descender por la marca, lo que descompensó el medio campo.
Los insólitos nombres que suenan para nuevo entrenador de la Selección de Ecuador tras el Mundial
Fue convocado a los amistosos del año pasado porque, según versiones de prensa, estaba listo para ser vendido a la MLS o al fútbol brasileño, algo que finalmente no se concretó. Hoy es suplente en su club.
Sebastián Beccacece tenía entre sus posibilidades a Denil Castillo y Anthony Valencia como alternativas además de Alcívar, además de regresar a Alan Franco a su puesto natural.
El fixture de la Selección de Ecuador en el Mundial 2026
La Selección de Ecuador arranca su participación mundialista contra Costa de Marfil el 14 de junio a las 19h00 (hora USA, es decir 18h00 hora de ECU) en Philadelphia. Luego el 20 de junio enfrente a Curazao en Kansas City a las 20h00 (hora USA, 19h00 hora ecuatoriana) y cierra contra Alemania el jueves 25 a las 15h00.
En resumen
- Jordy Alcívar fue una de las grandes novedades en el once titular de la Selección de Ecuador para el crucial enfrentamiento ante Curazao en el Mundial 2026, una decisión que tomó por sorpresa a la hinchada.
- El supuesto motivo detrás de su inclusión desde el arranque respondería a una apuesta netamente táctica de Sebastián Beccacece, buscando un mediocampo con mayor control de balón, mejor distribución y panorama para los remates de media distancia.
- A pesar de las especulaciones sobre posibles molestias físicas de otros elementos, el cuerpo técnico optó por las condiciones de Alcívar para intentar refrescar una zona que venía de mostrar un pálido nivel en el debut ante Costa de Marfil.