El supuesto motivo detrás de la titularidad de Jordy Alcívar en el Ecuador vs. Curazao

Jordy Alcívar fue de los criticados por los hinchas en el Ecuador vs. Curazao y apuntan a motivos extradeportivos por su titularidad.

El empate entre la Selección de Ecuador y Curazao sigue dejando reacciones tras la virtual eliminación de la Tri del Mundial. Uno de los señalados fue Jordy Alcívar y ahora apuntan a que hubo motivos extradeportivos detrás de su convocatoria y su presencia en la alineación titular.

Los hinchas en redes acusaron a Sebastián Beccacece de llevar al volante ecuatoriano de Independiente como una forma de su club de exponerlo para lograr una venta. Es la segunda vez que el ecuatoriano es señalado por este motivo.

Jordy Alcívar fue de los más criticados tras el 0-0, fue puesto para dar libertad a Moisés Caicedo pero su nivel obligó al volante también a descender por la marca, lo que descompensó el medio campo.

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Fue convocado a los amistosos del año pasado porque, según versiones de prensa, estaba listo para ser vendido a la MLS o al fútbol brasileño, algo que finalmente no se concretó. Hoy es suplente en su club.

Sebastián Beccacece tenía entre sus posibilidades a Denil Castillo y Anthony Valencia como alternativas además de Alcívar, además de regresar a Alan Franco a su puesto natural.

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El fixture de la Selección de Ecuador en el Mundial 2026

La Selección de Ecuador arranca su participación mundialista contra Costa de Marfil el 14 de junio a las 19h00 (hora USA, es decir 18h00 hora de ECU) en Philadelphia. Luego el 20 de junio enfrente a Curazao en Kansas City a las 20h00 (hora USA, 19h00 hora ecuatoriana) y cierra contra Alemania el jueves 25 a las 15h00.

En resumen