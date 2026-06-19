FIFA anunció al primer clasificado a 16avos de final del Mundial y Colombia fue perjudicada

Descubre cuál es el primer equipo clasificado a los 16avos de final del Mundial 2026 anunciado por la FIFA y por qué perjudicó a Colombia.

Solo se necesitó de la primera jornada de la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 para que la FIFA anunciara quién es el primer clasificado a los 16avos de final y, lamentablemente para los hinchas colombianos, la Selección Colombia se vio directamente perjudicada.

Colombia se estrenó en el Grupo K del Mundial 2026 con una victoria 3-1 ante Uzbekistan que encendió la ilusión de poder clasificar en la primera posición a los dieciseisavos de final. Sobre todo, porque Portugal sorprendió al no poder ganarle a República Democrática del Congo. Los otros dos integrantes de este grupo.

A la par del Mundial 2026 se está jugando otro ‘torneo’ simultáneo, metafóricamente hablando. Ese es el Ranking FIFA que tiene como gran novedad que se actualiza después de cada resultado de la Copa del Mundo. Aquí fue donde se vio perjudicada la Selección Colombia de Luis Díaz, James Rodríguez y compañía.

FIFA anunció al primer clasificado a 16avos y Colombia se vio perjudicada

James es el capitán de Colombia en el Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

“México está en la fase eliminatoria de la Copa Mundial FIFA. Los coanfitriones del torneo son la primera nación en clasificar a la siguiente ronda, con dos victorias en dos partidos que les aseguran el primer lugar del Grupo A”, anunció la cuenta de X de la Federación Internacional de Fútbol Asociación y Colombia se vio afectada. ¿El motivo? México pasó a la ‘Tricolor’ en el Ranking FIFA, la dejó relegada al puesto 12, subió tres posiciones y quedó en el undécimo lugar.

Así la Selección Colombia asegura la clasificación a 16avos de final del Mundial 2026

La Selección Colombia asegurará la clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026 con solo ganarle a República Democrática del Congo el martes 23 de junio a la 9:00 P.M. en el estadio Akron de Guadalajara. Si la premisa es clasificar primera del Grupo K, deberá vencer al equipo africano y esperar que Portugal y Uzbekistán empaten en el partido que se jugará el mismo 23 de junio a las 12:00 P.M.

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