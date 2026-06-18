El DT de Uzbekistán no dudó y le puso este apodo a la Selección Colombia tras el 3-1

Descubre el sorpresivo apodo que el DT de Uzbekistán le puso a la Selección Colombia tras rendirse ante su nivel en el Grupo K del Mundial.

En el banco de Uzbekistán hubo un excampeón del mundo de la talla de Fabio Cannavaro. El entrenador italiano analizó la derrota de su equipo ante la Selección Colombia y no dudó en ponerle un apodo a la ‘Tricolor’ tras el 3-1.

Colombia se puso arriba en el marcador con un gol de Daniel Muñoz al minuto 40 del primer tiempo, pero Uzbekistán se metió en partido tras un error de Camilo Vargas. Con el encuentro 1-1, aparecieron Gustavo Puerta y Luis Díaz para empezar a darle argumentos al apodo que instaló Cannavaro para la ‘Tricolor’.

‘Lucho’ Díaz abrió el pie derecho y marcó el 2-1 parcial a favor de la Selección Colombia. Luego, Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández recuperó un balón que parecía imposible, tiró un centro y Jáminton Campaz sentenció la victoria 3-1. El DT de Uzbekistán tenía que decir algo al respecto.

El apodo que el DT de Uzbekistán le puso a Colombia tras el 3-1

Fabio Cannavaro en Colombia vs. Uzbekistán. (Foto: Getty Images)

“Sabíamos que era un partido complicado y difícil contra un equipazo, un equipo muy fisíco con calidad, pero creo que lo que les había pedido de estar en el partido hasta el final, lo hemos conseguido. Luego es algo de experiencia, de trabajar. Es la primera que estamos en un Mundial, pero estoy muy orgulloso del trabajo que han hecho porque han sabido sufrir y al mismo tiempo han intentado meter en dificultar a un buen equipo“, afirmó Fabio Cannavaro sobre la Selección Colombia.

Este es el millonario salario de Fabio Cannavaro en el Mundial 2026

A pesar de que es el primer Mundial de Uzbekistán, el entrenador Fabio Cannavaro sorprende porque es el quinto entrenador mejor pagado de toda la Copa del Mundo 2026 con un salario anual de 4.6 millones de dólares. Incluso, gana más que entrenadores como Didier Deschamps (Francia) y Ronald Koeman (Países Bajos), quienes perciben 4.3 y 3.4 millones, respectivamente, según el portal ‘Celebrity Networth’.

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