Después de empatar con Curazao: Ecuador necesita estos resultados para clasificar a los 16avos del Mundial 2026

Después de empatar con Curazao, solo estos resultados le sirven a Ecuador para clasificar a los 16avos del Mundial 2026.

Ecuador consiguió sus primeros1 punto en el Mundial 2026, pero aún está lejos de asegurar la clasificación a los 16avos. Para llegar a esta instancia, ‘La Tri’ aún necesita una combinación de resultados que finalmente lo clasifiquen a jugar esta fase.

¿Qué resultados necesita Ecuador para clasificar a los 16avos del Mundial 2026?

Al estar tercero en la tabla de posiciones y lejos de Costa Marfil en puntos, Ecuador necesita para asegurar su lugar en los 16avos que:

Que Costa de Marfil pierda con Curazao y Ecuador ganarle a Alemania por más goles de los que Curazao le gane a Costa de Marfil.

Para conseguir la clasificación a los 16avos de final, mediante la tabla de los terceros y ser uno de los mejores en este lugar, Ecuador necesita:

Vencer a Alemania para hacer 4 puntos

No perder por goleada ante Alemania por el gol diferencia y clasificar con 1 punto que es casi imposible.

La Selección de Ecuador ya solo tiene un partido más en este Mundial y aunque no depende sí mismo, aún tiene importantes expectativas de llegar a los 16avos de final. También tendrá que estar muy atento a los partidos de Panamá, Jordania y Senegal.

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¿Cuándo vuelve a jugar Ecuador en el Mundial 2026?

El próximo partido de la Selección de Ecuador será contra Alemania el próximo jueves 25 de junio de 2026. Este es la final para Ecuador en esta Copa del Mundo y lo que decidirá si avanza o no.

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