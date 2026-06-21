Grupo H del Mundial 2026: tabla, posiciones, resultados y clasificados hasta el momento

España toma ventaja y Uruguay se complica solo de cara a la última fecha, así va la tabla de posiciones del Grupo H del Mundial.

La segunda fecha del Mundial se completó ya en el grupo H y tras el empate entre Cabo Verde y Uruguay, todo quedó parejo. La ‘Celeste’ podría enfrentarse al papelón de quedarse fuera en fase de grupos.

Uruguay tropezó contra Cabo Verde y ahora deberá ganar en la última fecha contra España. En caso de una derrota, sumado a un empate o victoria de Cabo Verde, lo relegaría al tercer puesto de la tabla.

Pos. Selección Pts PJ PG PE PP GF GC DIF 1 España 4 2 1 1 0 4 0 +4 2 Uruguay 2 2 0 2 0 3 3 0 3 Cabo Verde 2 2 0 2 0 2 2 0 4 Arabia Saudita 1 2 0 1 1 1 5 -4

¿Cómo se jugará la última fecha del grupo H del Mundial 2026?

La última fecha del Mundial 2026 también se jugará en horario simultáneo aumentando así la expectativa de los partidos que quedaron repartidos así: