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Grupo H del Mundial 2026: tabla, posiciones, resultados y clasificados hasta el momento

España toma ventaja y Uruguay se complica solo de cara a la última fecha, así va la tabla de posiciones del Grupo H del Mundial.

Grupo H del Mundial 2026: tabla, posiciones, resultados y clasificados hasta el momento
Grupo H del Mundial 2026: tabla, posiciones, resultados y clasificados hasta el momento

La segunda fecha del Mundial se completó ya en el grupo H y tras el empate entre Cabo Verde y Uruguay, todo quedó parejo. La ‘Celeste’ podría enfrentarse al papelón de quedarse fuera en fase de grupos.

Uruguay tropezó contra Cabo Verde y ahora deberá ganar en la última fecha contra España. En caso de una derrota, sumado a un empate o victoria de Cabo Verde, lo relegaría al tercer puesto de la tabla.

Pos.SelecciónPtsPJPGPEPPGFGCDIF
1España4211040+4
2Uruguay22020330
3Cabo Verde22020220
4Arabia Saudita1201115-4

¿Cómo se jugará la última fecha del grupo H del Mundial 2026?

La última fecha del Mundial 2026 también se jugará en horario simultáneo aumentando así la expectativa de los partidos que quedaron repartidos así:

  • Uruguay vs. España (Estadio Guadalajara), viernes 26 de junio a las 20:00 horas de Chile.
  • Cabo Verde vs. Arabia Saudita (Houston Stadium), viernes 26 de junio a las 20:00 horas de Chile.
Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
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