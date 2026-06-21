Grupo H del Mundial 2026: tabla, posiciones, resultados y clasificados hasta el momento

La segunda fecha del Mundial se completó ya en el grupo H y tras el empate entre Cabo Verde y Uruguay, todo quedó parejo. La ‘Celeste’ podría enfrentarse al papelón de quedarse fuera en fase de grupos.
Uruguay tropezó contra Cabo Verde y ahora deberá ganar en la última fecha contra España. En caso de una derrota, sumado a un empate o victoria de Cabo Verde, lo relegaría al tercer puesto de la tabla.
|Pos.
|Selección
|Pts
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|DIF
|1
|España
|4
|2
|1
|1
|0
|4
|0
|+4
|2
|Uruguay
|2
|2
|0
|2
|0
|3
|3
|0
|3
|Cabo Verde
|2
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|4
|Arabia Saudita
|1
|2
|0
|1
|1
|1
|5
|-4
¿Cómo se jugará la última fecha del grupo H del Mundial 2026?
La última fecha del Mundial 2026 también se jugará en horario simultáneo aumentando así la expectativa de los partidos que quedaron repartidos así:
- Uruguay vs. España (Estadio Guadalajara), viernes 26 de junio a las 20:00 horas de Chile.
- Cabo Verde vs. Arabia Saudita (Houston Stadium), viernes 26 de junio a las 20:00 horas de Chile.