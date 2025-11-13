Emelec sorprende a todos y elige técnico para el 2026

Emelec ya piensa también en lo que será la siguiente temporada en LigaPro, con la esperanza de meterse a Copa Sudamericana. La primera decisión del club es definir quién será su entrenador.

Según el periodista Álvaro Riera, Guillermo Duró será ratificado como entrenador y continuará pasado diciembre por una temporada más. Esto en medio de rumores de que ya habían otros nombres en carpeta para reemplazarlo.

Tras la salida de Jorge Célico, Guillermo Duró logró sacar a Emelec de puestos de descenso y meterlo en el segundo hexagonal. Los azules necesitan clasificar a torneo internacional por la delicada situación económica.

Una de las primeras decisiones que tendrá que tomar en cuenta Duró es el armado del plantel. Jugadores como Maicón Solís, Christian Cueva, Washington Corozo entre otros no tienen definida su continuidad.

Mientras tanto, la directiva debe buscar recursos para saldar las deudas de la plantilla, por ejemplo el propio Duró no cobra desde hace más de cuatro meses, mientras que los jugadores no cobran entre 2 a 8 meses.

Los fichajes que hizo Emelec en este 2025

Tras el presunto pago a Leandro Vega, Emelec inscribió a jugadores que fichó para esta temporada. Jugadores como Christian Cueva, Luis Castillo, Alfonso Barco, Sergio Quintero, Luis Caicedo, entre otros fueron inscritos en la plantilla del equipo azul.

Guillermo Duró llegó a Emelec en junio.

Los jugadores que ya dejaron Emelec en junio

Tommy Chamba, Jeremy Valverde, Cristhian Valencia, Joao Quiñónez, Gianluca Espinoza, John Jairo Sánchez y Jostin Mina fueron los futbolistas que ya dejaron Emelec en el primer semestre.

