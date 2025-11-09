La derrota de Emelec ante El Nacional no solo enojó a los hinchas, también a los jugadores. En plena transmisión revelaron incidentes entre los propios futbolistas azules, en particular sobre Christian Cueva.

Según la periodista Johanna Calderón, borde del campo del partido para Zapping Sports, reveló que el volante peruano lanzó fuertes reclamos a Justin Cuero. El experimentado jugador recriminó al delantero de apenas 21 años de edad.

La comunicadora contó que el lateral Romario Caicedo intervino para que la situación no pase a mayores. No contaron qué fue lo que generó la molestia y reclamo de Cueva.

Justamente el ex Alianza Lima es uno de los futbolistas que estaría viviendo sus últimos partidos como jugador de Emelec. Tiene tres ofertas para regresar a su país en el 2026.

Djorkaeff Reasco marcó la remontada de El Nacional a Emelec. Foto: IMAGO.

Los fichajes que hizo Emelec en este 2025

Tras el presunto pago a Leandro Vega, Emelec inscribió a jugadores que fichó para esta temporada. Jugadores como Christian Cueva, Luis Castillo, Alfonso Barco, Sergio Quintero, Luis Caicedo, entre otros fueron inscritos en la plantilla del equipo azul.

Los jugadores que ya dejaron Emelec en junio

Tommy Chamba, Jeremy Valverde, Cristhian Valencia, Joao Quiñónez, Gianluca Espinoza, John Jairo Sánchez y Jostin Mina fueron los futbolistas que ya dejaron Emelec en el primer semestre.

