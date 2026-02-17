Emelec también ficharía a una promesa de Paraguay

La imposibilidad de fichar a Nicolás ‘Diente’ López obliga a Emelec a seguir buscando refuerzos ofensivos, quedan dos cupos más por llenar y Vicente Sánchez ya pidió un nombre específico. Los azules se llevarían a uno de los destacados de Paraguay.

Elvio Vera, extremo que se encuentra cedido en el Sportivo Ameliano desde Libertad se perfila como nuevo refuerzo. El jugador de apenas 25 años de edad ya sabe lo que es ser campeón local.

En este inicio de temporada lleva 4 partidos jugados y ya ha anotado en 3 ocasiones, el año pasado jugó 18 partidos y anotó 7 tantos y dio 2 asistencias más.

No es el primer grande de LigaPro que se fija en refuerzos de Paraguay, ya Liga de Quito tiene un acuerdo por el préstamo de Rodney Redes de Olimpia del mismo país.

Emelec trabaja no solo para asegurar refuerzos si no para levantar las prohibiciones FIFA de cara a la primera fecha de la LigaPro 2026, se conoce que ya han levantado al menos seis de ellas.

Los fichajes que tiene Emelec para 2026

Para la siguiente temporada, Emelec ya confirmó como sus nuevos jugadores a Estalin Segura, Víctor Griffith, Francisco Pizzini, Gonzalo Napoli, Ariel Mina y Aníbal Leguizamón. En las siguientes horas se acordaría la llegada de dos jugadores argentinos como Ignacio Guerrico y Luca Klimowicz y se aclararía que pasa con Miller Bolaños.

Elvio Vera – Sportivo Ameliano.

