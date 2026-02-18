Miller Bolaños aún no tiene un nuevo contrato con Emelec, y se está negociando su continuidad, después de que el club busque un nuevo acuerdo con una reducción de salario. Ahora el jugador ecuatoriano acabó tomando una decisión que lo aleja plenamente del ‘Bombillo’.

De acuerdo a la información de Ronald Pin, Miller Bolaños ya no acudió a entrenar con Emelec en esta semana. El jugador ecuatoriano venía trabajando con normalidad en el club, pero ya no está entrenando con el resto de jugadores desde el lunes.

Esta decisión se basa plenamente en que no hay acuerdo entre ambas partes. Por lo cual, el futbolista decidió parar hasta que se concrete si se queda o se marcha a un nuevo equipo. El tema de discusión entre las partes sería el tiempo de duración del contrato.

Miller Bolaños había aceptado una reducción salarial del 25%. Esta decisión de no entrenar, no termina de caer bien a los aficionados, puesto que, en caso de llegar a un acuerdo y ser inscrito el futbolista ya podría jugar este mismo fin de semana ante Católica.

Miller Bolaños llegó con Jorge Guzmán a Emelec en 2025. (Foto: Emelec)

En caso de no concretarse la continuidad de Miller Bolaños con el plantel azul para esta temporada, es una total incertidumbre si el jugador reactivará su demanda y tendrá otra nueva con el ‘Bombillo’. Desde el entorno del ‘Killer’ sostienen que se firmó un contrato y no un pre-contrato.

Publicidad

Publicidad

El tiempo de contrato que le ofrecerían a Miller Bolaños en Emelec

ver también VIDEO | Joel Ordóñez se mandó un insólito autogol que casi le cuesta al Brujas en la Champions League

De momento, la directiva de Emelec le estaría ofreciendo al jugador ecuatoriano solo 1 año de contrato, con la cláusula de que si cumple con un cierto número de partidos, le renovarían automáticamente por otro más. El futbolista no quiere eso, sino los dos años de manera directa.

Los equipos interesados en Miller Bolaños

Si finalmente Miller Bolaños no se queda en Emelec, ya hay varios clubes que estarían tocando su puerta para esta nueva temporada. Uno de ellos es Guayaquil City, pero también clubes como El Nacional y hasta Orense, siguen lo que pasa con el jugador.

Encuesta¿Qué debe hacer Emelec? ¿Qué debe hacer Emelec? Ya votaron 0 personas

Publicidad

Publicidad

En síntesis: