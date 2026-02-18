Es tendencia:
VIDEO | Benedetto estuvo cerca del gol en Barcelona y así definió

Darío Benedetto buscó su primer gol oficial con Barcelona pero en una de las pocas jugadas que tuvo no definió rápido.

Por Gustavo Dávila

VIDEO | Benedetto estuvo cerca del gol en Barcelona y así le fue Foto: BSC
Con algo de sorpresa, Darío Benedetto arrancó de titular con Barcelona para su partido contra Argentinos Juniors por la Copa Libertadores. Los ‘toreros’ lo tuvieron en cancha varios’ minutos y si tuvo una clara.

Al minuto 52′ un pase filtrado tuvo a Benedetto con pelota controlada frente al arco, aunque con dos rivales marcándolo. El argentino estuvo lento en la corrida y cuando quiso acomodarse para definir se la puntearon fuera.

Los hinchas apuntaron a que con algo mejor físico hubiera controlado y se quedaba frente al arco para definir lo que fue la jugada más clara del partido. Benedetto salió al cambio cerca de la hora de juego.

Benedetto está jugando su primer partido oficial con Barcelona, y su tercer encuentro en total tras dos amistosos en estas dos semanas, aún sin anotar en ningún partido.

Barcelona y Argentinos Juniors están jugando por la fase 2 de la Copa Libertadores, el ganador de la llave se enfrentará a Botafogo de Brasil por un pase a grupos.

Los fichajes de Barcelona SC inscritos para Copa Libertadores

A excepción de Lugo y Cano, Barcelona SC tiene inscritos a todos sus fichajes para jugar la Copa Libertadores. En el ‘Ídolo’ podrán jugar Jonnathan Mina, Héctor Villalba, Jonathan Perlaza, Thomas Martínez, José Gabriel Cevallos, Javier Baez, Jordan Mina, Sergio Núñez y Darío Benedetto

En resumen

  • Darío Benedetto disputó su primer partido oficial con Barcelona SC ante Argentinos Juniors.
  • El delantero argentino fue sustituido cerca del minuto 60 de juego sin anotar goles.
  • Barcelona SC no pudo inscribir a los futbolistas Lugo y Cano para la Copa Libertadores.
