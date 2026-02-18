Toda Colombia consternada porque Bayern Múnich sancionaría a Luis Díaz por este motivo

Bajo la premisa que en los detalles está la clave del éxito, Bayern Múnich tomó una extricta medida que los jugadores extranjeros deben cumplir sí o sí. Esto no es lo más grave… Lo grave es que el mismo Luis Díaz confesó que la está pasando mal con este tema y podría ser sancionado. ¡Toda Colombia quedó consternada!

¡Todos los partidos de Bayern Múnich y Luis Díaz los puedes ver en exclusiva y en Colombia por Disney+!

A los hechos… El diario ‘Bild’ reveló detalles inéditos de los contratos de las grandes estrellas del Bayern Múnich y no solo sorprendió que a ‘Lucho’ Díaz le pusieron un bono de 250.000 euros si es el goleador de la Bundesliga o de la Champion League; también llamó la atención una ‘Clásula del Idioma’ que tiene el contrato del colombiano.

Según ‘Bild’, los jugadores extranjeros del Bayern Múnich como Luis Díaz están obligados a asistir a clases para prender alemán. Al menos, deben ir a dos o tres sesiones a la semana, y en el caso que no cumplan esta clásula o no muestren un progreso significativo en las evaluaciones internas que hace el club, serían duramente sancionados. ¿Le pasará a ‘Lucho’?

Luis Díaz confesó el motivo por el cual Bayern Múnich lo podría sancionar

Luis Díaz tiene contrato en Bayern hasta el 2029. (Foto: Getty Images)

“Lo más difícil fue, y sigue siendo, el idioma. Depositaron su confianza en mí e intento corresponderles en el campo (…) Recuerdo que en mis días de escuela tuve que aprender alemán y pensé que era lo más difícil del mundo”, le contó Luis Díaz en exclusiva al canal ‘Sky Deportes’. Ahora, era el momento de conocer cuál sería la sanción que podría recibir el extremo del Bayern Munich.

Publicidad

Publicidad

ver también El jugador que el técnico de Luis Díaz puso por encima de Messi y Cristiano Ronaldo

La sanción que Luis Díaz recibiría del Bayern Múnich por no aprender alemán

En el caso que Luis Díaz no muestre avances a la hora de aprender alemán, ‘Bild’ sostiene que podría recibir una multa que empieza desde los 5.000 euros. Y eso no es lo más grave… En el caso que el extremo de la Selección Colombia no demuestre en las evaluaciones semestrales que ha subido de nivel en alemán, según el marco momún europeo de referencia para las lenguas, podría llegar a recibir una sanción de hasta 50.000 euros.

Encuesta¿Cuál es el idioma que le está costando a aprender a Luis Díaz? ¿Cuál es el idioma que le está costando a aprender a Luis Díaz? Ya votaron 0 personas

Datos clave

Luis Díaz debe cumplir una cláusula de idioma asistiendo a clases de alemán semanalmente.

debe cumplir una asistiendo a clases de alemán semanalmente. El contrato incluye un bono de 250.000 euros por ser goleador de liga o Champions.

por ser goleador de liga o Champions. Las multas por falta de progreso en alemán oscilan entre 5.000 y 50.000 euros.

Publicidad