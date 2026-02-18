Es tendencia:
Toda Colombia consternada porque Bayern Múnich sancionaría a Luis Díaz por este motivo

En Colombia crece la preocupación ante la versión de que el Bayern Múnich evaluaría una posible sanción contra Luis Díaz por un motivo específico.

Por Julio Montenegro

Luis Díaz confesó la dificultad que vive en Bayern Múnich.
© Archivo particular y Getty ImagesLuis Díaz confesó la dificultad que vive en Bayern Múnich.

Bajo la premisa que en los detalles está la clave del éxito, Bayern Múnich tomó una extricta medida que los jugadores extranjeros deben cumplir sí o sí. Esto no es lo más grave… Lo grave es que el mismo Luis Díaz confesó que la está pasando mal con este tema y podría ser sancionado. ¡Toda Colombia quedó consternada!

A los hechos… El diario ‘Bild’ reveló detalles inéditos de los contratos de las grandes estrellas del Bayern Múnich y no solo sorprendió que a ‘Lucho’ Díaz le pusieron un bono de 250.000 euros si es el goleador de la Bundesliga o de la Champion League; también llamó la atención una ‘Clásula del Idioma’ que tiene el contrato del colombiano.

Según ‘Bild’, los jugadores extranjeros del Bayern Múnich como Luis Díaz están obligados a asistir a clases para prender alemán. Al menos, deben ir a dos o tres sesiones a la semana, y en el caso que no cumplan esta clásula o no muestren un progreso significativo en las evaluaciones internas que hace el club, serían duramente sancionados. ¿Le pasará a ‘Lucho’?

Luis Díaz confesó el motivo por el cual Bayern Múnich lo podría sancionar

Luis Díaz tiene contrato en Bayern hasta el 2029

Luis Díaz tiene contrato en Bayern hasta el 2029. (Foto: Getty Images)

Lo más difícil fue, y sigue siendo, el idioma. Depositaron su confianza en mí e intento corresponderles en el campo (…) Recuerdo que en mis días de escuela tuve que aprender alemán y pensé que era lo más difícil del mundo, le contó Luis Díaz en exclusiva al canal ‘Sky Deportes’. Ahora, era el momento de conocer cuál sería la sanción que podría recibir el extremo del Bayern Munich.

La sanción que Luis Díaz recibiría del Bayern Múnich por no aprender alemán

En el caso que Luis Díaz no muestre avances a la hora de aprender alemán, ‘Bild’ sostiene que podría recibir una multa que empieza desde los 5.000 euros. Y eso no es lo más grave… En el caso que el extremo de la Selección Colombia no demuestre en las evaluaciones semestrales que ha subido de nivel en alemán, según el marco momún europeo de referencia para las lenguas, podría llegar a recibir una sanción de hasta 50.000 euros.

Datos clave

  • Luis Díaz debe cumplir una cláusula de idioma asistiendo a clases de alemán semanalmente.
  • El contrato incluye un bono de 250.000 euros por ser goleador de liga o Champions.
  • Las multas por falta de progreso en alemán oscilan entre 5.000 y 50.000 euros.
