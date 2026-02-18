Liga de Quito y Esteban Paz parecían una dupla imparable e histórica en el fútbol ecuatoriano. Bajo la directiva de Paz, LDU logró todos sus títulos internacionales, sin embargo, a todos termina sorprendiendo cual sería la postura del club a búsqueda de la presidencia de la FEF de Paz.

De acuerdo a la revelación de Stalin Cobeña, Liga de Quito apoyaría a la candidatura de Francisco Egas para una eventual reelección en la FEF. Por lo cual, LDU le daría la “espalda” a su directivo y buscaría que mantenga el oficialismo para este nuevo periodo.

La relación entre el club y Esteban Paz no terminó de la mejor manera. El ex directivo demandó el pago millonario al ‘Rey de Copas’, mientras que, desde la institución se trata de “ignorar” lo que pase con Paz.

Los otros equipos de LigaPro que le darían la espalda a Estaban Paz y su postulación serían clubes como Independiente del Valle, Universidad Católica y sus respectivos filiales. Además, hay varias asociaciones provinciales que votarían por la continuidad de Egas.

Liga ganó la Copa Sudamericana con Esteban Paz como dirigente. (Foto: GettyImages)

Se vienen semanas de gran agitación para la dirigencia del fútbol ecuatoriano, con ambas listas buscando la presidencia de la FEF. De momento, tanto Francisco Egas como Esteban Paz tienen su candidatura en firme y sus directorios armados para llegar a la FEF.

Los logros de Esteban Paz como directivo de Liga de Quito

Son varios los logros que Esteban Paz hizo en el fútbol ecuatoriano. Con Liga de Quito, ganó varios campeonatos nacionales y 5 títulos internacionales. Bajo su trabajo directivo y el de su padre, el club ganó 1 Copa Libertadores, 2 Copas Sudamericanas y 2 Recopas Sudamericanas.

